Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал новый формат Лиги Чемпионов.

В отличие от создателей Европейской Суперлиги, УЕФА все-таки провел консультацию с Клоппом насчет изменения формата Лиги Чемпионов с 2024 года.



Однако Клопп не был услышан, и Юрген не понимает, где взять место в календаре для дополнительных матчей.



"Самая приятная вещь насчет Суперлиги в том, что ее не будет, но, насколько я слышал, это еще не конец. Я не имею ввиду, что Суперлига еще может появиться. Я говорю о другом".



"Нельзя прост брать и создавать новые соревнования. Да, речи о Суперлиге больше нет. Хорошо. Очень хорошо. Но новый формат Лиги Чемпионов..."



УЕФА показал мне проект, они позвонили мне и дали один час, чтобы целиком оценить их идею. Я сказал: "Мне не нравится это, потому что здесь 10 матчей вместо шести". Я не имею понятия, как мы их разместим в календаре".



"Возможно, УЕФА попросит упразднить Кубок Лиги или сделать 18 команд в Премьер-Лиге. Но если вы скажете это Премьер-Лиге, они ответят: "Ни за что".



"Знаю, болельщики думают: "Играйте больше матчей, вам же платят кучу денег". Но мы и так на пределе. Когда все тренеры думают одинаково, возможно, это все-таки чересчур", — цитирует Клоппа Sky Sports.