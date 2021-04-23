Жоржиньо: "Лэмпард не был готов к работе на таком уровне"
Полузащитник "Челси" Жоржиньо считает, что Фрэнк Лэмпард не был готов к работе главным тренером "синих".
Проведя всего один сезон в "Дерби", летом 2018 Лэмпард прибыл на "Стэмфорд Бридж", где продержался полтора года. В конце января Фрэнк уступил свое место Томасу Тухелю.
По мнению Жоржиньо, эту работу Лэмпард получил только потому, что в свое время стал легендой "Челси" как игрок. Тренерского же опыта Фрэнку явно недоставало, что и почувствовали его подопечные.
"Послушайте, я буду очень честен с вами насчет Лэмпарда. Считаю, поскольку он является легендой этого клуба, он пропустил некоторые шаги, которые тебе нужно сделать, чтобы научиться тренировать большую команду".
"Он пришел в клуб, где он легенда, не обладая опытом работы с другими командами. Думаю, он пришел слишком рано, он пропустил несколько шагов и не был готов к работе на таком уровне", — сообщил Жоржиньо ESPN.
23.04.2021 19:20
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Последние комментарии:
Что этот внебрачный сын Сарри себе позволяет?
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Жорж аут!
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по факту, но не отменяет, что жоржиньо и его агента нужно оскопить
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норм поднял, сейчас бы миллионеров жалеть.
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Мда, ни одного тренера еще так не зашкварили собственные игроки
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