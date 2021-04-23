Жоржиньо: "Лэмпард не был готов к работе на таком уровне"

Фрэнк Лэмпард Полузащитник "Челси" Жоржиньо считает, что Фрэнк Лэмпард не был готов к работе главным тренером "синих".

Проведя всего один сезон в "Дерби", летом 2018 Лэмпард прибыл на "Стэмфорд Бридж", где продержался полтора года. В конце января Фрэнк уступил свое место Томасу Тухелю.

По мнению Жоржиньо, эту работу Лэмпард получил только потому, что в свое время стал легендой "Челси" как игрок. Тренерского же опыта Фрэнку явно недоставало, что и почувствовали его подопечные.

"Послушайте, я буду очень честен с вами насчет Лэмпарда. Считаю, поскольку он является легендой этого клуба, он пропустил некоторые шаги, которые тебе нужно сделать, чтобы научиться тренировать большую команду".

"Он пришел в клуб, где он легенда, не обладая опытом работы с другими командами. Думаю, он пришел слишком рано, он пропустил несколько шагов и не был готов к работе на таком уровне", — сообщил Жоржиньо ESPN.


Метки Жоржиньо, Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2021 19:20

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  1. bmw-e34 23.04.2021 20:01 # bmw-e34
    Что этот внебрачный сын Сарри себе позволяет?

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  2. danny949494 23.04.2021 19:58 # danny949494
    Жорж аут!

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  3. nietzsche 23.04.2021 19:31 # nietzsche
    по факту, но не отменяет, что жоржиньо и его агента нужно оскопить

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  4. alexomck 23.04.2021 19:31 # alexomck
    норм поднял, сейчас бы миллионеров жалеть.

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  5. atary 23.04.2021 19:23 # atary
    Мда, ни одного тренера еще так не зашкварили собственные игроки

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