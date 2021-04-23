"Манчестер Сити" купил Кайки
"Манчестер Сити" объявил о приобретении вундеркинда "Флуминенсе" Кайки. Сделка оценивается в 9 миллионов фунтов плюс бонусы.
Кайки сыграл только восемь матчей за первую команду "Флуминенсе", забив два гола, но при этом давно находился на виду у европейских клубов благодаря своей блестящей игре на юношеском уровне.
И все-таки достался 17-летний нападающий "Сити". "Горожане" позволят бразильцу доиграть этот сезон в "Флуминенсе", после чего решат, отправить его в аренду и оставить у себя в команде U-23.
23.04.2021 19:05
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КОРОЛИ!!!
Уверен, из него в будущем получится большая футбольная звезда. Парень очень талантливый. Видел нарезки с его матчами и, как по мне, он уже лучше какого-нибудь Салаха или Фирмино, только не ныряет и ведёт себя нормально, по-мужски.
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