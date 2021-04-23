"Манчестер Сити" купил Кайки

"Манчестер Сити" объявил о приобретении вундеркинда "Флуминенсе" Кайки. Сделка оценивается в 9 миллионов фунтов плюс бонусы.

Кайки сыграл только восемь матчей за первую команду "Флуминенсе", забив два гола, но при этом давно находился на виду у европейских клубов благодаря своей блестящей игре на юношеском уровне.



И все-таки достался 17-летний нападающий "Сити". "Горожане" позволят бразильцу доиграть этот сезон в "Флуминенсе", после чего решат, отправить его в аренду и оставить у себя в команде U-23.