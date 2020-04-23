Гиггзу предъявлены обвинения по трем инцидентам

Райан Гиггз Легенде "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу были предъявлены обвинения по трем инцидентам, включая избиение двух женщин.

Гиггз оказался отстранен от исполнения обязанностей главного тренера Уэльса после того, как в ноябре 2020 поколотил свою подружку.

Тогда Райана выпустили под залог, а в отношении его было открыто уголовное дело, к которому затем приобщили два других инцидента.

Как сообщает Sky Sports, в период с декабря 2017 по ноябрь 2020 Гиггз нанес телесные повреждения двум различным женщинам. Третий пункт касается запугивания и принуждения к определенным действиям.

Теперь 47-летний валлиец предстанет перед магистратским судом Манчестера и Солфорда 28 апреля.

Также Федерация футбола Уэльса объявила, что отстранение Гиггза продлится и на Чемпионат Европы грядущим летом.


Метки Гиггз, происшествия, сборная Уэльса

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2021 18:50

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  1. beshlei 23.04.2021 20:02 # beshlei
    Лехенда

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  2. alexomck 23.04.2021 19:03 # alexomck
    ну пусть докажут, опосля и выводы.

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  3. m-ballack 23.04.2021 18:56 # m-ballack
    Легенде "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу были предъявлены обвинения по трем инцидентом насчет, включая избиение двух женщин.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85470/?c=1

    Куколды на англичанах. Мир в конец ебaнулся, надо сказать Путину, чтобы ввел войска в Европу.

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  4. suddenly 23.04.2021 18:56 # suddenly
    Мастер измен и насилия над женщинами. ©

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