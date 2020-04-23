Гиггзу предъявлены обвинения по трем инцидентам

Легенде "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу были предъявлены обвинения по трем инцидентам, включая избиение двух женщин.

Гиггз оказался отстранен от исполнения обязанностей главного тренера Уэльса после того, как в ноябре 2020 поколотил свою подружку.



Тогда Райана выпустили под залог, а в отношении его было открыто уголовное дело, к которому затем приобщили два других инцидента.



Как сообщает Sky Sports, в период с декабря 2017 по ноябрь 2020 Гиггз нанес телесные повреждения двум различным женщинам. Третий пункт касается запугивания и принуждения к определенным действиям.



Теперь 47-летний валлиец предстанет перед магистратским судом Манчестера и Солфорда 28 апреля.



Также Федерация футбола Уэльса объявила, что отстранение Гиггза продлится и на Чемпионат Европы грядущим летом.