Клопп защищает владельцев "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил в защиту владельцев своего клуба.

Связанный с Европейской Суперлигой скандал вызвал волную протестов фанатов "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" против владельцев клубов.



Клопп надеется, что "Ливерпуль" эта участь минует и что поклонники "красных" примут извинения Джона Генри.



"Я знаю владельцев уже шесть лет. Я знаю, что порой возникают моменты, когда их решения могут не быть правильными, в этот раз — уж точно".



"Но это ничего не меняет для меня. Я предпочитаю решать проблемы с людьми, которых я знаю. Я правда надеюсь, что связь между нами и нашими болельщиками сможет стать еще сильнее".



"Они не идеальны, я не идеален, вы не идеальны, но это не плохие люди. Они приняли плохое решение, и это правда. Но давайте двигаться дальше. Тем не менее, я не могу навязывать другим людям свою точку зрения".



"Суперлига? Ничего же не случилось. И ничего не случится. Такого не будет, чтобы на следующей неделе эти команды попытались что-нибудь предпринять снова. Я практически уверен, что все они извлекли урок".



"Теперь важно убедиться, что это никак не навредит нам и что атмосфера в клубе не изменится. Иначе это было бы плохо", — цитирует Клоппа Sky Sports.