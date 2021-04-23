Клопп защищает владельцев "Ливерпуля"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил в защиту владельцев своего клуба.
Связанный с Европейской Суперлигой скандал вызвал волную протестов фанатов "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" против владельцев клубов.
Клопп надеется, что "Ливерпуль" эта участь минует и что поклонники "красных" примут извинения Джона Генри.
"Я знаю владельцев уже шесть лет. Я знаю, что порой возникают моменты, когда их решения могут не быть правильными, в этот раз — уж точно".
"Но это ничего не меняет для меня. Я предпочитаю решать проблемы с людьми, которых я знаю. Я правда надеюсь, что связь между нами и нашими болельщиками сможет стать еще сильнее".
"Они не идеальны, я не идеален, вы не идеальны, но это не плохие люди. Они приняли плохое решение, и это правда. Но давайте двигаться дальше. Тем не менее, я не могу навязывать другим людям свою точку зрения".
"Суперлига? Ничего же не случилось. И ничего не случится. Такого не будет, чтобы на следующей неделе эти команды попытались что-нибудь предпринять снова. Я практически уверен, что все они извлекли урок".
"Теперь важно убедиться, что это никак не навредит нам и что атмосфера в клубе не изменится. Иначе это было бы плохо", — цитирует Клоппа Sky Sports.
23.04.2021 18:00
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