Тухелю не нужны извинения руководства "Челси"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что ему не нужны извинения со стороны руководства клуба.

Еще после безголевого матча против "Брайтона" в минувший вторник Тухель говорил, что скандал с Европейской Суперлигой повлиял на его команду.

Тем не менее, Тухель понимает, что он всего лишь наемный сотрудник в "Челси", и Роману Абрамовичу с Мариной Грановской не нужно просить у него прощения.

"Да, это отвлекало нас от своей работы, но этот клуб принадлежит своему владельцу, а не мне".

"Я являюсь частью клуба, но то решение было решением владельца и клуба, и теперь они изменили свое решение".

"Им не нужно извиняться напрямую передо мной, потому что моя работа состоит в том, чтобы приспосабливаться к обстоятельствам. Отвлекало ли это нас? Да, конечно".

"Лично я прибыл на стадион во вторник не в том состоянии духа, как я обычно приезжаю на матч. Однако это уже в прошлом, и, как я уже сказал, не думаю, что они должны извиняться передо мной".

"За день до матча и на следующий день после матча было так много информации, что я позволил себе роскошь ничего не читать и не смотреть".

"Теперь эта история окончена, ситуация прояснилась, и это помогает мне как тренеру готовиться к важному матчу".

"Мне хватило вопросов до и после матча, а теперь этого (Суперлиги) даже не существует, так что я рад двигаться дальше", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Европейская Суперлига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2021 17:40

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  1. m-ballack 23.04.2021 18:01 # m-ballack
    И М П Е Р А Т О Р!

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  2. suddenly 23.04.2021 18:01 # suddenly
    Плохо, что он не чувствует себя частью клуба и прямо говорит, что лишь наёмник.

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  3. asnural 23.04.2021 17:46 # asnural
    Единственный тренер не лицемер.

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