Тухелю не нужны извинения руководства "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что ему не нужны извинения со стороны руководства клуба.

Еще после безголевого матча против "Брайтона" в минувший вторник Тухель говорил, что скандал с Европейской Суперлигой повлиял на его команду.



Тем не менее, Тухель понимает, что он всего лишь наемный сотрудник в "Челси", и Роману Абрамовичу с Мариной Грановской не нужно просить у него прощения.



"Да, это отвлекало нас от своей работы, но этот клуб принадлежит своему владельцу, а не мне".



"Я являюсь частью клуба, но то решение было решением владельца и клуба, и теперь они изменили свое решение".



"Им не нужно извиняться напрямую передо мной, потому что моя работа состоит в том, чтобы приспосабливаться к обстоятельствам. Отвлекало ли это нас? Да, конечно".



"Лично я прибыл на стадион во вторник не в том состоянии духа, как я обычно приезжаю на матч. Однако это уже в прошлом, и, как я уже сказал, не думаю, что они должны извиняться передо мной".



"За день до матча и на следующий день после матча было так много информации, что я позволил себе роскошь ничего не читать и не смотреть".



"Теперь эта история окончена, ситуация прояснилась, и это помогает мне как тренеру готовиться к важному матчу".



"Мне хватило вопросов до и после матча, а теперь этого (Суперлиги) даже не существует, так что я рад двигаться дальше", — цитирует Тухеля Sky Sports.