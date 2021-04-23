Тухелю не нужны извинения руководства "Челси"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что ему не нужны извинения со стороны руководства клуба.
Еще после безголевого матча против "Брайтона" в минувший вторник Тухель говорил, что скандал с Европейской Суперлигой повлиял на его команду.
Тем не менее, Тухель понимает, что он всего лишь наемный сотрудник в "Челси", и Роману Абрамовичу с Мариной Грановской не нужно просить у него прощения.
"Да, это отвлекало нас от своей работы, но этот клуб принадлежит своему владельцу, а не мне".
"Я являюсь частью клуба, но то решение было решением владельца и клуба, и теперь они изменили свое решение".
"Им не нужно извиняться напрямую передо мной, потому что моя работа состоит в том, чтобы приспосабливаться к обстоятельствам. Отвлекало ли это нас? Да, конечно".
"Лично я прибыл на стадион во вторник не в том состоянии духа, как я обычно приезжаю на матч. Однако это уже в прошлом, и, как я уже сказал, не думаю, что они должны извиняться передо мной".
"За день до матча и на следующий день после матча было так много информации, что я позволил себе роскошь ничего не читать и не смотреть".
"Теперь эта история окончена, ситуация прояснилась, и это помогает мне как тренеру готовиться к важному матчу".
"Мне хватило вопросов до и после матча, а теперь этого (Суперлиги) даже не существует, так что я рад двигаться дальше", — цитирует Тухеля Sky Sports.
23.04.2021 17:40
Просмотров: 565
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
И М П Е Р А Т О Р!
(ответить)
Плохо, что он не чувствует себя частью клуба и прямо говорит, что лишь наёмник.
(ответить)
Единственный тренер не лицемер.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий