Сульшер рад провалу Суперлиги

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что ему никогда не нравилась идея Европейской Суперлиги.

В минувшее воскресенье "Юнайтед" был назван одним из 12 клубов-основателей Суперлиги, а совладелец "красных дьяволов" Джоэл Глэйзер — ее вице-президентом.

К моменту пресс-конференции Сульшера в пятницу этот проект уже был похоронен, поэтому Оле Гуннар смог честно рассказать о своем отношении к Суперлиге.

"Мне в любом случае не нравилась эта концепция. Проекту требовался соревновательный дух. Я хочу заслужить право выступать в Европе".

"Мы хотим снова добиваться успехов в Европе. Нам пришлось упорно трудиться ради того вечера, который я могу назвать одним из лучших для себя".

"Но ты не можешь просто получать эту возможность за счет своего имени. Я всегда чувствовал, что ты должен выйти из своей зоны комфорта, бояться провала и быть на грани, чтобы сыграть в свой лучший футбол".

"Я очень рад, что все клубы признали свою неправоту и то, что это была плохая идея. Я рад, как все закончилось".

"Манчестер Юнайтед" — крупнейший клуб в мире, и мы хотим быть частью европейского футбола. Мы хотим этого, делая то, что мои игроки сделали в прошлом сезоне".

"Тогда мы опасались, что не попадем в Лигу Чемпионов. Мы уступали так много очков, но мы сплотились и финишировали третьими, а в этом сезоне мы вторые. Я хочу, чтобы моя команда выступала в Европе, но я хочу, чтобы страх провала помогал нам".

"Будучи спортсменом, которому нравится соперничать, я не чувствовал, что получу это от Суперлиги", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Европейская Суперлига, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. m-ballack 23.04.2021 17:19 # m-ballack
    Конец суперлиги в устах залупенсов.

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  2. thegodfather 23.04.2021 17:01 # thegodfather
    Но суперчленсы не разделяют это мнение.
    Им нужен экшн

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