Сульшер рад провалу Суперлиги

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что ему никогда не нравилась идея Европейской Суперлиги.

В минувшее воскресенье "Юнайтед" был назван одним из 12 клубов-основателей Суперлиги, а совладелец "красных дьяволов" Джоэл Глэйзер — ее вице-президентом.



К моменту пресс-конференции Сульшера в пятницу этот проект уже был похоронен, поэтому Оле Гуннар смог честно рассказать о своем отношении к Суперлиге.



"Мне в любом случае не нравилась эта концепция. Проекту требовался соревновательный дух. Я хочу заслужить право выступать в Европе".



"Мы хотим снова добиваться успехов в Европе. Нам пришлось упорно трудиться ради того вечера, который я могу назвать одним из лучших для себя".



"Но ты не можешь просто получать эту возможность за счет своего имени. Я всегда чувствовал, что ты должен выйти из своей зоны комфорта, бояться провала и быть на грани, чтобы сыграть в свой лучший футбол".



"Я очень рад, что все клубы признали свою неправоту и то, что это была плохая идея. Я рад, как все закончилось".



"Манчестер Юнайтед" — крупнейший клуб в мире, и мы хотим быть частью европейского футбола. Мы хотим этого, делая то, что мои игроки сделали в прошлом сезоне".



"Тогда мы опасались, что не попадем в Лигу Чемпионов. Мы уступали так много очков, но мы сплотились и финишировали третьими, а в этом сезоне мы вторые. Я хочу, чтобы моя команда выступала в Европе, но я хочу, чтобы страх провала помогал нам".



"Будучи спортсменом, которому нравится соперничать, я не чувствовал, что получу это от Суперлиги", — цитирует Сульшера Daily Mail.