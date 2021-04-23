Вудворд узнал о запуске Суперлиге за один день

Покидающий должность вице-президента "Манчестер Юнайтед" Эд Вудвод узнал о запуске Европейской Суперлиги только за день до официального объявления.

Напомним, "Юнайтед" был подтвержден одним из основателей Суперлиги в воскресенье вечером. Как сообщает The Guardian, окончательное решение о запуске проекта принималось без Вудворда.



Вудворд, до начала этой неделе состоявший в руководстве Ассоциации европейских клубов (ECA) до последнего надеялся, что ECA договорится с УЕФА насчет нового формата Лиги Чемпионов, и это предотвратит создание Суперлиги.



Когда Эд узнал, что Суперлиге был дан зеленый свет, то понял, что не сможет поддержать этот недоработанный проект, где 15 клубам-основателям, включая "Юнайтед", было бы гарантировано участие в соревновании, независимо от результатов.



Не сумев поддержать этот турнир, лишенный соревновательного духа, в понедельник Вудворд подал в отставку, которая на следующий день была подтверждена — вместе с выходом "красных дьяволов" из проекта.



На самом деле процессом принятия решений по Суперлиге в "Юнайтед" заведовал совладелец клуба Джоэл Глэйзер, который был назван вице-президентом мертворожденного соревнования.



Что касается Вудворда, то он открыт к возвращению в футбол. А встреча Эда с премьером Британии Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит на прошлой неделе не была связана с Суперлигой, а касалась возвращения фанатов на стадионы.