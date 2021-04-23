Вудворд узнал о запуске Суперлиге за один день
Покидающий должность вице-президента "Манчестер Юнайтед" Эд Вудвод узнал о запуске Европейской Суперлиги только за день до официального объявления.
Напомним, "Юнайтед" был подтвержден одним из основателей Суперлиги в воскресенье вечером. Как сообщает The Guardian, окончательное решение о запуске проекта принималось без Вудворда.
Вудворд, до начала этой неделе состоявший в руководстве Ассоциации европейских клубов (ECA) до последнего надеялся, что ECA договорится с УЕФА насчет нового формата Лиги Чемпионов, и это предотвратит создание Суперлиги.
Когда Эд узнал, что Суперлиге был дан зеленый свет, то понял, что не сможет поддержать этот недоработанный проект, где 15 клубам-основателям, включая "Юнайтед", было бы гарантировано участие в соревновании, независимо от результатов.
Не сумев поддержать этот турнир, лишенный соревновательного духа, в понедельник Вудворд подал в отставку, которая на следующий день была подтверждена — вместе с выходом "красных дьяволов" из проекта.
На самом деле процессом принятия решений по Суперлиге в "Юнайтед" заведовал совладелец клуба Джоэл Глэйзер, который был назван вице-президентом мертворожденного соревнования.
Что касается Вудворда, то он открыт к возвращению в футбол. А встреча Эда с премьером Британии Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит на прошлой неделе не была связана с Суперлигой, а касалась возвращения фанатов на стадионы.
23.04.2021 16:00
Просмотров: 626
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Всем поxyй
(ответить)
МЮ - это главные организаторы суперлиговского шабаша, если не считать помойный Реал Шломо Переса и Жувку Андреа Аленя. Извинениями Мойши Глейзера МЮ не отделается. Теперь стретфордские деревенщины должны пройти чистку через чемпионшип, а желательно вообще 5-й дивизион - только так смоют с себя позор. В противном случае сатанисты-красные дьяволы навеки веков будут прокляты всеми адекватными болельщиками английского футбола!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий