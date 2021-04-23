JP Morgan закрыл финансирование для Суперлиги

Проект Европейской Суперлиги окончательно потерпел крах после того, как американский инвестиционный банк JP Morgan лишил соревнование финансирования.

Шесть представителей "большой шестерки" Премьер-Лиги шокировали мировую общественность, в воскресенье вечером объявив о создании Суперлиги вместе с тремя клубами из Испании и тремя из Италии.



Уже спустя 48 часов английские клубы вышли из проекта, который, по признанию его президента Флорентино Переса, теперь "поставлен на паузу".



Последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги вколотил JP Morgan, отозвав финансирование на 3.5 млрд. фунтов. Предполагалось, что из этой суммы участники получат по роскошному бонусу за вступление.



"Мы явно ошиблись с оценкой того, как эта сделка будет воспринята широким футбольным сообществом и как она может повлиять на сообщество в будущем. Мы извлекли урок из этого", — гласит заявление банкиров.