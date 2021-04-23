JP Morgan закрыл финансирование для Суперлиги
Проект Европейской Суперлиги окончательно потерпел крах после того, как американский инвестиционный банк JP Morgan лишил соревнование финансирования.
Шесть представителей "большой шестерки" Премьер-Лиги шокировали мировую общественность, в воскресенье вечером объявив о создании Суперлиги вместе с тремя клубами из Испании и тремя из Италии.
Уже спустя 48 часов английские клубы вышли из проекта, который, по признанию его президента Флорентино Переса, теперь "поставлен на паузу".
Последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги вколотил JP Morgan, отозвав финансирование на 3.5 млрд. фунтов. Предполагалось, что из этой суммы участники получат по роскошному бонусу за вступление.
"Мы явно ошиблись с оценкой того, как эта сделка будет воспринята широким футбольным сообществом и как она может повлиять на сообщество в будущем. Мы извлекли урок из этого", — гласит заявление банкиров.
23.04.2021 15:00
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Последние комментарии:
JP Моргенштерн
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ну и новость. если клубы вновь объявят о создании суперлиги, то спонсор тут же найдется. эти банки финансируют заведомо известных мошенников, чтобы только поиметь копеечку с их операций, неужели они упустят действительно качественную возможность заработать?
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суперчленсам опять поводили по губам, ну что же ты будешь делать
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Перес может вешаться, попутно прихватив с собой Лапорту и Аньелли. Три бича хотели решить свои финансовые проблемы за счет других, хитровыебаные)
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