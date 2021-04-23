JP Morgan закрыл финансирование для Суперлиги

JP Morgan Проект Европейской Суперлиги окончательно потерпел крах после того, как американский инвестиционный банк JP Morgan лишил соревнование финансирования.

Шесть представителей "большой шестерки" Премьер-Лиги шокировали мировую общественность, в воскресенье вечером объявив о создании Суперлиги вместе с тремя клубами из Испании и тремя из Италии.

Уже спустя 48 часов английские клубы вышли из проекта, который, по признанию его президента Флорентино Переса, теперь "поставлен на паузу".

Последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги вколотил JP Morgan, отозвав финансирование на 3.5 млрд. фунтов. Предполагалось, что из этой суммы участники получат по роскошному бонусу за вступление.

"Мы явно ошиблись с оценкой того, как эта сделка будет воспринята широким футбольным сообществом и как она может повлиять на сообщество в будущем. Мы извлекли урок из этого", — гласит заявление банкиров.


Метки JP Morgan, Европейская Суперлига, финансы

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2021 15:00

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  1. sisyazavr 23.04.2021 16:44 # sisyazavr
    JP Моргенштерн

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  2. liverfun 23.04.2021 15:25 # liverfun
    ну и новость. если клубы вновь объявят о создании суперлиги, то спонсор тут же найдется. эти банки финансируют заведомо известных мошенников, чтобы только поиметь копеечку с их операций, неужели они упустят действительно качественную возможность заработать?

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  3. thegodfather 23.04.2021 15:20 # thegodfather
    суперчленсам опять поводили по губам, ну что же ты будешь делать

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  4. emil7 23.04.2021 15:15 # emil7
    Перес может вешаться, попутно прихватив с собой Лапорту и Аньелли. Три бича хотели решить свои финансовые проблемы за счет других, хитровыебаные)

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