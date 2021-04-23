Хендерсон и Клопп номинированы на ЛГБТ-награду

Джордан Хендерсон и Юрген Клопп Британское ЛГБТ-сообщество номинировало полузащитника "Ливерпуля" Джордана Хендерсона и его тренера Юргена Клоппа на награду Football Ally (футбольный союзник).

На сей раз ежегодная церемония The British LGBT Awards пройдет в Лондоне 27 августа. Спонсором мероприятия выступает сеть супермаркетов Tesco.

Во время этой церемонии будут вручены награды людям, которые за последние 12 лет сделали наибольший вклад в защиту прав геев и лесбиянок, сообщает Liverpool Echo.

В рамках номинации Football Ally награда достанется тому, кто "работает над преодолением барьеров и приближает момент", когда футболисты с нетрадиционной сексуальной ориентацией смогут совершить каминг-аут, не боясь последствий.

"В декабре 2020 капитан "Ливерпуля" выразил свою солидарность сообществу ЛГБТ+, надев капитанскую повязку радужной раскраски и написав твит "футбол для каждого", — говорится в рекомендательной характеристике Хендерсона.

Добавим, помимо Хендерсона и Клоппа, за награду также поспорят Конор Коуди, Данни Уэлбек, Гари Кэхилл, Гари Линекер, Грэм Сунесс, Эктор Беллерин, Джейми Варди и Ришарлисон.


Метки Клопп, Ливерпуль, награды, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1445

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 23.04.2021 15:00 # apl-nash
    Ну тут зашкварно, канеш, евпатий коловрат! Тут ну их нах!

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  2. jirrort 23.04.2021 14:56 # jirrort
    Молодцы,слиппи джи гордится вами,тьфу...

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  3. pamirbarkhorog 23.04.2021 14:53 # pamirbarkhorog
    ))))))))))) мляяяя это пинзец

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  4. alexomck 23.04.2021 14:40 # alexomck
    теперь понятно почему они против Суперлиги были:)

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  5. manutd-20champ 23.04.2021 14:32 # manutd-20champ
    победы клопу и хендерсону хоть здесь.

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  6. mrsimph 23.04.2021 14:29 # mrsimph
    Джейми Варди для вида затесался

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  7. gerrard08 23.04.2021 14:18 # gerrard08
    блять) при Джи такой хуйни не было)

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  8. alexander-arnold 23.04.2021 14:16 # alexander-arnold
    как вы думаете почему там нет игроков МЮ, ЧЕЛСИ, МС, ТТХ?
    потому что они клуб пидарасов, вот кого Клопп и Хендо защищают

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  9. asnural 23.04.2021 14:13 # asnural
    Титул ЛГБлядьТ навечно остается в Ливерпуле

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  10. umoraaa 23.04.2021 14:12 # umoraaa
    Михайло как всегда разжигает гей тему))) А вообще наш МЮ был первым кто поддержал ЛГБТшников, помнится еще вратарь Линдегор говорил что в МЮ и в целом футболе должно быть много геев, поэтому наш МЮ первооткрыватель в этом плане.

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  11. asnural 23.04.2021 14:11 # asnural
    С первым титулом болельщиков ливерпуля!

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  12. liverpyl 23.04.2021 14:11 # liverpyl
    почиму новость не на главной?

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  13. kirliut 23.04.2021 14:09 # kirliut
    Наверное Эдик-Вудик на последок проплатил номинацию))))Но "пацаны" ЗАСЛУЖИЛИ чего уж там))))

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  14. suddenly 23.04.2021 14:09 # suddenly
    Миха решил корм подкинуть для местной фауны.

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  15. reams 23.04.2021 14:08 # reams
    ничего другого от мразотных лгбтпульцев и не ожидал ))

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  16. true-manc 23.04.2021 14:08 # true-manc
    Портовые проститутки из ЛГБТпуля, все последние годы продвигавшие BLM и ЛГБТ ценности, оказались номинированы на ЛГБТ-награду. Что в этом удивительного? Я давно о сущности колбасников всё рассказал. Уже каждый знает правду о пассивном скаузерском стаде.

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  17. kirliut 23.04.2021 14:07 # kirliut
    Не знаю какой вариант из 10000 выбрать,все огонь))))Награда нашла своих ГЕЙроев&#129315;&#129315;&#129315;

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  18. bmw-e34 23.04.2021 14:04 # bmw-e34
    Ля, вы крысы))

    Срочно обоих к Кадырову в Чечню на перевоспитание!

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  19. gunars 23.04.2021 14:01 # gunars
    ну, вы поняли)

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