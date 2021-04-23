Хендерсон и Клопп номинированы на ЛГБТ-награду

Британское ЛГБТ-сообщество номинировало полузащитника "Ливерпуля" Джордана Хендерсона и его тренера Юргена Клоппа на награду Football Ally (футбольный союзник).

На сей раз ежегодная церемония The British LGBT Awards пройдет в Лондоне 27 августа. Спонсором мероприятия выступает сеть супермаркетов Tesco.



Во время этой церемонии будут вручены награды людям, которые за последние 12 лет сделали наибольший вклад в защиту прав геев и лесбиянок, сообщает Liverpool Echo.



В рамках номинации Football Ally награда достанется тому, кто "работает над преодолением барьеров и приближает момент", когда футболисты с нетрадиционной сексуальной ориентацией смогут совершить каминг-аут, не боясь последствий.



"В декабре 2020 капитан "Ливерпуля" выразил свою солидарность сообществу ЛГБТ+, надев капитанскую повязку радужной раскраски и написав твит "футбол для каждого", — говорится в рекомендательной характеристике Хендерсона.



Добавим, помимо Хендерсона и Клоппа, за награду также поспорят Конор Коуди, Данни Уэлбек, Гари Кэхилл, Гари Линекер, Грэм Сунесс, Эктор Беллерин, Джейми Варди и Ришарлисон.