Хендерсон и Клопп номинированы на ЛГБТ-награду
Британское ЛГБТ-сообщество номинировало полузащитника "Ливерпуля" Джордана Хендерсона и его тренера Юргена Клоппа на награду Football Ally (футбольный союзник).
На сей раз ежегодная церемония The British LGBT Awards пройдет в Лондоне 27 августа. Спонсором мероприятия выступает сеть супермаркетов Tesco.
Во время этой церемонии будут вручены награды людям, которые за последние 12 лет сделали наибольший вклад в защиту прав геев и лесбиянок, сообщает Liverpool Echo.
В рамках номинации Football Ally награда достанется тому, кто "работает над преодолением барьеров и приближает момент", когда футболисты с нетрадиционной сексуальной ориентацией смогут совершить каминг-аут, не боясь последствий.
"В декабре 2020 капитан "Ливерпуля" выразил свою солидарность сообществу ЛГБТ+, надев капитанскую повязку радужной раскраски и написав твит "футбол для каждого", — говорится в рекомендательной характеристике Хендерсона.
Добавим, помимо Хендерсона и Клоппа, за награду также поспорят Конор Коуди, Данни Уэлбек, Гари Кэхилл, Гари Линекер, Грэм Сунесс, Эктор Беллерин, Джейми Варди и Ришарлисон.
23.04.2021 14:00
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Ну тут зашкварно, канеш, евпатий коловрат! Тут ну их нах!
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Молодцы,слиппи джи гордится вами,тьфу...
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))))))))))) мляяяя это пинзец
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теперь понятно почему они против Суперлиги были:)
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победы клопу и хендерсону хоть здесь.
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Джейми Варди для вида затесался
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блять) при Джи такой хуйни не было)
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как вы думаете почему там нет игроков МЮ, ЧЕЛСИ, МС, ТТХ?
потому что они клуб пидарасов, вот кого Клопп и Хендо защищают
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Титул ЛГБлядьТ навечно остается в Ливерпуле
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Михайло как всегда разжигает гей тему))) А вообще наш МЮ был первым кто поддержал ЛГБТшников, помнится еще вратарь Линдегор говорил что в МЮ и в целом футболе должно быть много геев, поэтому наш МЮ первооткрыватель в этом плане.
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С первым титулом болельщиков ливерпуля!
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почиму новость не на главной?
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Наверное Эдик-Вудик на последок проплатил номинацию))))Но "пацаны" ЗАСЛУЖИЛИ чего уж там))))
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Миха решил корм подкинуть для местной фауны.
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ничего другого от мразотных лгбтпульцев и не ожидал ))
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Портовые проститутки из ЛГБТпуля, все последние годы продвигавшие BLM и ЛГБТ ценности, оказались номинированы на ЛГБТ-награду. Что в этом удивительного? Я давно о сущности колбасников всё рассказал. Уже каждый знает правду о пассивном скаузерском стаде.
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Не знаю какой вариант из 10000 выбрать,все огонь))))Награда нашла своих ГЕЙроев🤣🤣🤣
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Ля, вы крысы))
Срочно обоих к Кадырову в Чечню на перевоспитание!
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ну, вы поняли)
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