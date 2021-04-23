"Лестер" вступил в борьбу за Абрахэма

"Лестер" присоединился к числу клубов, заинтересованных в приобретении нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма.

23-летний Абрахэм остается лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне, забив 12 голов в 30 матчах, но после назначения Томаса Тухеля главным тренером почти не играет.



Сейчас Абрахэм совершенно не выдерживает конкуренцию с Тимо Вернером, Каем Хаверцем и Хакимом Зийешем, и ожидается, что Тэмми покинет "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.



Ранее среди претендентов на Абрахэма назывался "Вест Хэм", однако Birmingham Mail утверждает, что "Лестер" тоже имеет виды на воспитанника "Челси".



"Лисы", которых к покупке нападающего подталкивает возраст Джейми Варди, заметно повысят свою привлекательность в глазах Абрахэма, если смогут удержаться в топ-4 Премьер-Лиги к концу сезона.