Артета ожидает, что Обамеянг еще сыграет в этом сезоне

Пьер-Эмерик Обамеянг Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ожидает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг еще сыграет в этом сезоне.

Напомним, во время поездки в сборную Габона в конце прошлого месяца Обамеянг заразился малярией. Пьер-Эмерик успел сыграть два матча за "канониров", прежде чем обратился за медицинской помощью.

Некоторое время Обамеянг даже провел в госпитале и сейчас постепенно приходит в норму. От сезона остается около месяца, однако Артета не спешит отправлять нападающего на летние каникулы.

"Я разговаривал с ним много раз за последнее время. Вчера он впервые посетил тренировочную базу".

"Он все еще под наблюдением докторов, и ему потребуется некоторое время. Такого рода болезнь тяжело переносится. Он столкнулся с рядом сложностей в этом сезоне, и мы просто хотим помочь ему поскорее вернуться и набрать форму, потому что он нужен нам".

"Да, я надеюсь, он еще сыграет в этом сезоне. Вчера он выглядел гораздо лучше, и когда он еще улучшит свое самочувствие и восстановит потерянный вес, он сможет тренироваться. Я довольно позитивно настроен насчет этого, учитывая его желание вернуться", — сообщил Артета Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2021 12:00

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  1. mixmaster 23.04.2021 12:57 # mixmaster
    аще пох. Балогуна давайте!

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  2. alexander-arnold 23.04.2021 12:24 # alexander-arnold
    платить 350к и молиться, что сыграет

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  3. nehta 23.04.2021 12:11 # nehta
    Ага. Если только в PSP.

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