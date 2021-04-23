Артета ожидает, что Обамеянг еще сыграет в этом сезоне

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ожидает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг еще сыграет в этом сезоне.

Напомним, во время поездки в сборную Габона в конце прошлого месяца Обамеянг заразился малярией. Пьер-Эмерик успел сыграть два матча за "канониров", прежде чем обратился за медицинской помощью.



Некоторое время Обамеянг даже провел в госпитале и сейчас постепенно приходит в норму. От сезона остается около месяца, однако Артета не спешит отправлять нападающего на летние каникулы.



"Я разговаривал с ним много раз за последнее время. Вчера он впервые посетил тренировочную базу".



"Он все еще под наблюдением докторов, и ему потребуется некоторое время. Такого рода болезнь тяжело переносится. Он столкнулся с рядом сложностей в этом сезоне, и мы просто хотим помочь ему поскорее вернуться и набрать форму, потому что он нужен нам".



"Да, я надеюсь, он еще сыграет в этом сезоне. Вчера он выглядел гораздо лучше, и когда он еще улучшит свое самочувствие и восстановит потерянный вес, он сможет тренироваться. Я довольно позитивно настроен насчет этого, учитывая его желание вернуться", — сообщил Артета Sky Sports.