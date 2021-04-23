Артета ожидает, что Обамеянг еще сыграет в этом сезоне
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ожидает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг еще сыграет в этом сезоне.
Напомним, во время поездки в сборную Габона в конце прошлого месяца Обамеянг заразился малярией. Пьер-Эмерик успел сыграть два матча за "канониров", прежде чем обратился за медицинской помощью.
Некоторое время Обамеянг даже провел в госпитале и сейчас постепенно приходит в норму. От сезона остается около месяца, однако Артета не спешит отправлять нападающего на летние каникулы.
"Я разговаривал с ним много раз за последнее время. Вчера он впервые посетил тренировочную базу".
"Он все еще под наблюдением докторов, и ему потребуется некоторое время. Такого рода болезнь тяжело переносится. Он столкнулся с рядом сложностей в этом сезоне, и мы просто хотим помочь ему поскорее вернуться и набрать форму, потому что он нужен нам".
"Да, я надеюсь, он еще сыграет в этом сезоне. Вчера он выглядел гораздо лучше, и когда он еще улучшит свое самочувствие и восстановит потерянный вес, он сможет тренироваться. Я довольно позитивно настроен насчет этого, учитывая его желание вернуться", — сообщил Артета Sky Sports.
23.04.2021 12:00
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аще пох. Балогуна давайте!
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платить 350к и молиться, что сыграет
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Ага. Если только в PSP.
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