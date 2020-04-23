"Юнайтед" обратился к агенту Роналду

"Манчестер Юнайтед" установил контакт с лагерем Криштиану Роналду, выразив заинтересованность в возвращении нападающего "Ювентуса" на "Олд Траффорд".

Насчет будущего Роналду не утихают слухи с момента сенсационного вылета "Ювентуса" из Лиги Чемпионов от "Порту" в прошлом месяце.



Поговаривают, что Криштиану уже не чувствует себя счастливым в команде, которая завершила выступление в Лиге Чемпионов в первом же раунде плей-офф, а в Серии А вообще рискует не попасть в топ-4.



На своей первой полосе утреннего выпуска в пятницу итальянская газета Gazzetta dello Sport утверждает, что эта ситуация привлекла внимание "Юнайтед", который еще на прошлой неделе обратился к агенту 26-летнего португальца Жорже Мендешу.



Также сообщается, что "Ювентус" был бы рад избавиться от высокооплачиваемого ветерана, особенно после провала проекта Европейской Суперлиги.



Ожидается, что чемпионы Серии А будут готов отпустить Роналду за 30 миллионов евро (26 млн. фунтов). Контракт Криштиану в Турине истекает только в июне следующего года.