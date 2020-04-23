"Юнайтед" обратился к агенту Роналду

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" установил контакт с лагерем Криштиану Роналду, выразив заинтересованность в возвращении нападающего "Ювентуса" на "Олд Траффорд".

Насчет будущего Роналду не утихают слухи с момента сенсационного вылета "Ювентуса" из Лиги Чемпионов от "Порту" в прошлом месяце.

Поговаривают, что Криштиану уже не чувствует себя счастливым в команде, которая завершила выступление в Лиге Чемпионов в первом же раунде плей-офф, а в Серии А вообще рискует не попасть в топ-4.

На своей первой полосе утреннего выпуска в пятницу итальянская газета Gazzetta dello Sport утверждает, что эта ситуация привлекла внимание "Юнайтед", который еще на прошлой неделе обратился к агенту 26-летнего португальца Жорже Мендешу.

Также сообщается, что "Ювентус" был бы рад избавиться от высокооплачиваемого ветерана, особенно после провала проекта Европейской Суперлиги.

Ожидается, что чемпионы Серии А будут готов отпустить Роналду за 30 миллионов евро (26 млн. фунтов). Контракт Криштиану в Турине истекает только в июне следующего года.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 23.04.2021 11:14 # alexomck
    норм там Кристину омолодили, за 30кк надо брать:)

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  2. jack-4poker 23.04.2021 11:06 # jack-4poker
    это просто прекрасная новость, так как Рон круче любого игрока АПЛ раз в 1000!!!

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  3. ataman 23.04.2021 11:06 # ataman
    Сезон можно не начинать

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  4. pro 23.04.2021 11:02 # pro
    Хорошая цена за 26 летнего игрока

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