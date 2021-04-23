36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Николя Пепе В пятницу, 23 апреля, поединком "Арсенала" и "Эвертона" стартует 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ЭВЕРТОН 22:00 Онлайн-трансляция

Эти команды находятся по соседству друг с другом в таблице, занимая восьмое и девятое места, однако их текущая форма делает их аутсайдерами борьбы за попадание в зону Лиги Европы. "Арсенал" выиграл лишь один из четырех последних матчей Премьер-Лиги, а в каждом из четырех последних домашних поединков чемпионата неизменно пропускал первым. "Эвертон" три раза подряд сыграл вничью и может похвастать только одной победой в пяти последних матчах Премьер-Лиги. "Канониры" не потерпели ни одного поражения в 24 последних домашних встречах с "ирисками" в чемпионате, выиграв 20 раз.

Нападающие "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт вне игры из-за болезни и травмы, соответственно. Мартин Эдегор приступил к легким тренировкам после повреждения лодыжки. Давид Луис и Киран Тирни продолжают лечиться.

Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин восстановился после травмы приводящей мышцы. Также поправились Йерри Мина, Фабиан Дельф, Андре Гомеш и Бернард.


Метки анонс тура, Арсенал, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2021 09:00

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  1. alexander-arnold 23.04.2021 09:03 # alexander-arnold
    Грязный алчный Перес решил создать Суперлигу и решить свои проблемы с финансами, пригласив английские клубы.
    Он думал, что фанаты тупые и не понимают к чему всё это?
    Я требую УЕФА наказать Реал Мадрид и Переса по всей строгости и применить к ним санкции, вплоть до запрета на участие в Еврокубках ближайшие 5 лет

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  2. true-manc 23.04.2021 09:02 # true-manc
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