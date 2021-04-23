"Тоттенхэм" интересуется Тен Хагом и Поттером

"Тоттенхэм" проявляет интерес к главным тренерам Эрику Тен Хагу из "Аякса" и Грэму Поттеру из "Брайтона".

В данный момент "Тоттенхэм" ищет замену для уволенного в понедельник Жозе Моуриньо. "Шпоры" не спешат с поисками, уже объявив, что первой командой в остатке сезона будет командовать Райан Мейсон.



За последние дни пресса сообщала об интересе "Тоттенхэма" к Марселино из "Атлетика" и экс-наставнику "Челси" Маурицио Сарри, однако Football.London утверждает, что ни тот, ни другой не находится на радаре у президента "шпор" Даниэля Леви.



Кто действительно интересен "Тоттенхэму", так это Юлиан Нагельсманн из "РБ Лейпциг" и Брендан Роджерс из "Лестера", но виды на первого также имеет "Бавария", а второй уже дал понять, что останется на "Кинг Пауэр".



Желание назначить прогрессивного, заточенного на атаку и розыгрыш мяча специалиста может заставить "шпор" обратиться к Тен Хагу, который находится на пороге очередного титула Эредивизии, или Поттеру, который заставил аутсайдера Премьер-Лиги играть в весьма привлекательный футбол.



Также "Тоттенхэм" может положить глаз на Массимилиано Аллегри, который все еще находится без работы после своего ухода из "Ювентуса" два года назад, однако ожидается, что 53-летний итальянец будет пользоваться спросом у многих европейских клубов.