Артета объяснил, почему "Арсенал" заслуживал приглашение в Суперлигу

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отверг предположение о том, что его клуб больше не входит в европейскую элиту.

В прошлое воскресенье "Арсенал" был назван одним из основателей Европейской Суперлиги. Присутствие "канониров" в компании клубов вроде "Манчестер Сити", "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" многих удивило, учитывая неважное выступление лондонцев в этом сезоне Премьер-Лиги.



Несмотря на то, что из затеи создать Суперлигу ничего не вышло, Артета не считает "Арсенал", который не выступает в Лиге Чемпионов с 2017 года, лишним в компании грандов.



"Мы являемся одним из лучших клубов в мире, и мы безмерно гордимся тем, что представляем этот клуб, его историю, и мы полностью понимаем, какие здесь требования. Мы обязаны стремиться к совершенству".



"Вы не можете отрицать историю, а история привязана к определенным результатам, определенным методам, определенным ценностям. Это обязывает нас представлять клуб в правильной манере и наделяет нас той поддержкой и той любовью, которыми мы обладаем во всем мире".



"Это не совпадение — мы заслужили это в течение многих и многих лет, усилиями кучи людей, которые творили историю этого клуба", — цитирует Артету Goal.