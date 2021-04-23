Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган раскритиковал новый формат Лиги Чемпионов, на который УЕФА планирует перейти с 2024 года.

Как известно, через три года УЕФА собирается увеличить количество участников Лиги Чемпионов с 32 до 36. На первом этапе соревнования, до плей-офф, команды будут играть по так называемой "швейцарской системе", и каждая проведет здесь по 10 матчей против шести на групповой стадии сейчас.



По мнению Гюндогана, УЕФА совершает ошибку, отказываясь от нынешнего формата, который отлично себя зарекомендовал.



"Со всеми этими событиями вокруг Суперлиги... Можем ли мы, пожалуйста, поговорить насчет нового формата Лиги Чемпионов? Все больше и больше матчей. Кто-нибудь, вообще, думает об игроках?"



"Новый формат Лиги Чемпионов — это просто меньшая из двух зол, если сравнивать с Суперлигой... Нынешний формат Лиги Чемпионов отлично работает, и поэтому Лига Чемпионов является самым популярным клубным соревнованием в мире — для нас, игроков, и для фанатов", — пишет Гюндоган в твиттере.