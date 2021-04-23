Салиба схлопотал дисквалификацию за порно

Вильям Салиба Принадлежащий "Арсеналу" защитник "Ниццы" Вильям Салиба схлопотал одномесячную дисквалификацию за видео порнографического содержания.

Три года назад Салиба снял ролик, как его партнер по юношеской сборной Франции U-18 сидит в номере отеля без одежды и мастурбирует, просматривая видео на телефоне.

Этот ролик всплыл в Snapchat Салиба ранее в этому году и вскоре было удален, однако Федерации футбола Франции все равно начала свое расследование, сообщает RMC Sport.

По итогам расследования Вильям был официально предупрежден и дисквалифицирован на один месяц, однако 20-летний защитник не пропустит концовку сезона, потому что эта дисквалификация носит отложенный характер.


Метки Арсенал, дисквалификации, Ницца, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2021 00:05

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  1. chebrec 23.04.2021 00:14 # chebrec
    Салибинью уахахахахазахахахаха!!!

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  2. m-ballack 23.04.2021 00:09 # m-ballack
    Тру манк заебал на каждой новости первонахствовать, пшел нах.

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