Салиба схлопотал дисквалификацию за порно
Принадлежащий "Арсеналу" защитник "Ниццы" Вильям Салиба схлопотал одномесячную дисквалификацию за видео порнографического содержания.
Три года назад Салиба снял ролик, как его партнер по юношеской сборной Франции U-18 сидит в номере отеля без одежды и мастурбирует, просматривая видео на телефоне.
Этот ролик всплыл в Snapchat Салиба ранее в этому году и вскоре было удален, однако Федерации футбола Франции все равно начала свое расследование, сообщает RMC Sport.
По итогам расследования Вильям был официально предупрежден и дисквалифицирован на один месяц, однако 20-летний защитник не пропустит концовку сезона, потому что эта дисквалификация носит отложенный характер.
23.04.2021 00:05
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Салибинью уахахахахазахахахаха!!!
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Тру манк заебал на каждой новости первонахствовать, пшел нах.
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