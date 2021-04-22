"Лестер" разгромил "Вест Бромвич" и укрепился на третьем месте

"Лестер" разгромил "Вест Бромвич" со счетом 3:0, отреагировав на два поражения подряд и укрепившись на третьем месте в Премьер-Лиге.

"Лисы" гораздо лучше выглядели в начале матча и закономерно открыли счет в середине первого тайма, когда Юри Тилемас сделал роскошный пас вперед со своей половины поля на Тимоти Кастаня, а тот перевел мяч в центр под удар свободному Джейми Варди — 2:0.



Почти сразу же хозяева "Кинг Пауэр" укрепили свое преимущество. Тилеманс подал угловой к ближней штанге, где мяч отскочил от игрока к дальней, а там Джонни Эванс вколотил снаряд головой в ворота — 2:0.



Затем команды обменялись попаданиями в каркас ворот, а на 36-й минуте счет стал разгромным. Варди продрался по левому флангу, вошел в штрафную и сделал короткий пас на Келчи Ихеаначо, который спокойно принял мяч и расстрелял ворота с близкого расстояния — 3:0.



Во втором тайме "Лестер" уже не напрягался. У гостей по-прежнему ничего не клеилось, мяч не держался, и за весь тайм "Вест Бромвич" лишь раз попал в створ ворот Каспера Шмейхеля.



Проиграв, "Вест Бромвич" приблизился к вылету — до спасительного места по-прежнему девять очков. А "Лестер" повысил свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.



"Лестер" — "Вест Бромвич". Отчет о матче