"Лестер" разгромил "Вест Бромвич" и укрепился на третьем месте

Келечи Ихеаначо "Лестер" разгромил "Вест Бромвич" со счетом 3:0, отреагировав на два поражения подряд и укрепившись на третьем месте в Премьер-Лиге.

"Лисы" гораздо лучше выглядели в начале матча и закономерно открыли счет в середине первого тайма, когда Юри Тилемас сделал роскошный пас вперед со своей половины поля на Тимоти Кастаня, а тот перевел мяч в центр под удар свободному Джейми Варди — 2:0.

Почти сразу же хозяева "Кинг Пауэр" укрепили свое преимущество. Тилеманс подал угловой к ближней штанге, где мяч отскочил от игрока к дальней, а там Джонни Эванс вколотил снаряд головой в ворота — 2:0.

Затем команды обменялись попаданиями в каркас ворот, а на 36-й минуте счет стал разгромным. Варди продрался по левому флангу, вошел в штрафную и сделал короткий пас на Келчи Ихеаначо, который спокойно принял мяч и расстрелял ворота с близкого расстояния — 3:0.

Во втором тайме "Лестер" уже не напрягался. У гостей по-прежнему ничего не клеилось, мяч не держался, и за весь тайм "Вест Бромвич" лишь раз попал в створ ворот Каспера Шмейхеля.

Проиграв, "Вест Бромвич" приблизился к вылету — до спасительного места по-прежнему девять очков. А "Лестер" повысил свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

"Лестер" — "Вест Бромвич". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, Лестер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2021 23:55

Количество просмотров Просмотров: 577

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 23.04.2021 01:13 # drogba11cool
    Лестер красавцы

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  2. roberto-89 23.04.2021 01:09 # roberto-89
    А чего вы ожидали жалкие людишки ? Все катится к тому что скоро скоро все сгорит к чертям собачим ухехехехехехех

    (ответить)

  3. lancerlancer1 23.04.2021 00:44 # lancerlancer1
    Господи, какие же вы все тут наглухо е6анутые

    (ответить)

  4. bushwacka 23.04.2021 00:26 # bushwacka
    13-14 годы

    Мы (хохлы) в 2-3 ебала могли тут тупо стадо москалей развалиать и собирать под своими комментами по 10-15 тел, с брызгами со рта и воплями "путен наш президент, не трогай великого") и тому подобное.
    Источник: http://fapl.ru/posts/85446/?c=1#c7333377

    Не составит труда предположить, что с вашей стороны были вопли по-типу "На*уй Янука и коррупцию!!!", "Турчинов боец, Яценюк - Это будущее", А Порошенко - Это окно в Европу и НАТО"


    Ну и как? Кто в итоге победил в битве? Бгггг)))))

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  5. roberto-89 23.04.2021 00:21 # roberto-89
    Бедные пенс, так надеялись что ВБА разнесёт лис как пенсов 2-5 ухаахаахахахахааххаха но лисы не пенсы, по этому пенсы так разочарованы ухахахахахахаахахахахах полыхают синем пламенем ухихихиихихихихихих

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  6. thegodfather 23.04.2021 00:18 # thegodfather
    Так-то , гляня на календарь пенсов, ссыкотно становится. Походу через ЛЧ получить путевку в ЛЧ проще, чем через Лигу. Ну типо в ЛЧ выиграть 2 матчика хватит и 1 условно в ничью сыграть или с нужным счетом.
    А в АПЛ тут еще резня пздц, и мс и арс и тот же лестер....да и вх тот же на выезде не подарок.

    кароч такое )))))

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  7. brown-ale 23.04.2021 00:16 # brown-ale
    Да не может такого быть, чтобы Брендан Роджерс не обосрался на финише.

    (ответить)

  8. chebrec 23.04.2021 00:16 # chebrec
    Кажется мы стали забывать.

    Камон Челси!!!
    Камон Челси!!!
    Камон Челси!!!

    (ответить)

  9. lexa-arsenal 23.04.2021 00:12 # lexa-arsenal
    Так так запомните момент, Асетр цитирует Суперчеловека

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  10. thegodfather 23.04.2021 00:08 # thegodfather
    22.04.2021 23:44 #
    m-ballack

    Чем сильнее закрутят гайки, тем быстрее они вылетят по е6алу Чиферину и его подсосникам на долбaeбах. Путь диктатуры - это путь быть обосцаными.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85453/?c=1



    как думаете, в какой стране живет булкинпес? Бинго!)

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  11. m-ballack 23.04.2021 00:06 # m-ballack
    "Суперлига" разгромила "Гараж" и укрепились на фапле.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85454/?c=1

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  12. thegodfather 23.04.2021 00:06 # thegodfather
    пздц)
    плак-плак 4-ка)

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  13. true-manc 23.04.2021 00:01 # true-manc
    1 КОРОЛИ 33 77
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    Источник: http://fapl.ru/

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