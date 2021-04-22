"Лестер" разгромил "Вест Бромвич" и укрепился на третьем месте
"Лестер" разгромил "Вест Бромвич" со счетом 3:0, отреагировав на два поражения подряд и укрепившись на третьем месте в Премьер-Лиге.
"Лисы" гораздо лучше выглядели в начале матча и закономерно открыли счет в середине первого тайма, когда Юри Тилемас сделал роскошный пас вперед со своей половины поля на Тимоти Кастаня, а тот перевел мяч в центр под удар свободному Джейми Варди — 2:0.
Почти сразу же хозяева "Кинг Пауэр" укрепили свое преимущество. Тилеманс подал угловой к ближней штанге, где мяч отскочил от игрока к дальней, а там Джонни Эванс вколотил снаряд головой в ворота — 2:0.
Затем команды обменялись попаданиями в каркас ворот, а на 36-й минуте счет стал разгромным. Варди продрался по левому флангу, вошел в штрафную и сделал короткий пас на Келчи Ихеаначо, который спокойно принял мяч и расстрелял ворота с близкого расстояния — 3:0.
Во втором тайме "Лестер" уже не напрягался. У гостей по-прежнему ничего не клеилось, мяч не держался, и за весь тайм "Вест Бромвич" лишь раз попал в створ ворот Каспера Шмейхеля.
Проиграв, "Вест Бромвич" приблизился к вылету — до спасительного места по-прежнему девять очков. А "Лестер" повысил свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.
"Лестер" — "Вест Бромвич". Отчет о матче
22.04.2021 23:55
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Последние комментарии:
Лестер красавцы
(ответить)
А чего вы ожидали жалкие людишки ? Все катится к тому что скоро скоро все сгорит к чертям собачим ухехехехехехех
(ответить)
Господи, какие же вы все тут наглухо е6анутые
(ответить)
13-14 годы
Мы (хохлы) в 2-3 ебала могли тут тупо стадо москалей развалиать и собирать под своими комментами по 10-15 тел, с брызгами со рта и воплями "путен наш президент, не трогай великого") и тому подобное.
Источник: http://fapl.ru/posts/85446/?c=1#c7333377
Не составит труда предположить, что с вашей стороны были вопли по-типу "На*уй Янука и коррупцию!!!", "Турчинов боец, Яценюк - Это будущее", А Порошенко - Это окно в Европу и НАТО"
Ну и как? Кто в итоге победил в битве? Бгггг)))))
(ответить)
Бедные пенс, так надеялись что ВБА разнесёт лис как пенсов 2-5 ухаахаахахахахааххаха но лисы не пенсы, по этому пенсы так разочарованы ухахахахахахаахахахахах полыхают синем пламенем ухихихиихихихихихих
(ответить)
Так-то , гляня на календарь пенсов, ссыкотно становится. Походу через ЛЧ получить путевку в ЛЧ проще, чем через Лигу. Ну типо в ЛЧ выиграть 2 матчика хватит и 1 условно в ничью сыграть или с нужным счетом.
А в АПЛ тут еще резня пздц, и мс и арс и тот же лестер....да и вх тот же на выезде не подарок.
кароч такое )))))
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Да не может такого быть, чтобы Брендан Роджерс не обосрался на финише.
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Кажется мы стали забывать.
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
(ответить)
Так так запомните момент, Асетр цитирует Суперчеловека
(ответить)
22.04.2021 23:44 #
m-ballack
Чем сильнее закрутят гайки, тем быстрее они вылетят по е6алу Чиферину и его подсосникам на долбaeбах. Путь диктатуры - это путь быть обосцаными.
Источник: http://fapl.ru/posts/85453/?c=1
как думаете, в какой стране живет булкинпес? Бинго!)
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"Суперлига" разгромила "Гараж" и укрепились на фапле.
Источник: http://fapl.ru/posts/85454/?c=1
(ответить)
пздц)
плак-плак 4-ка)
(ответить)
1 КОРОЛИ 33 77
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7 Портовые проститутки 32 53
Источник: http://fapl.ru/
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