Премьер-Лига перепишет свои правила после скандала с Суперлигой
Премьер-Лига собирается изменить свои правила, чтобы в будущем любой бунт грозил бы клубам автоматическим и вечным исключением из высшего английского дивизиона.
14 клубов Премьер-Лиги чувствуют себя преданным после того, как представители "большой шестерки" тайком договорились создать Европейскую Суперлиги.
В данный момент решается вопрос о наказании больших клубов, а также Премьер-Лига постарается сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось в будущем.
На самом деле, сообщают The Telegraph и The Times, об ужесточении правил Премьер-Лига задумалась еще в прошлом году, когда появилась информация о продвигаемом "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" проекте под названием "Большая картина".
Премьер-Лига собирается черным по белому прописать в своих правилах пункт о немедленном исключении из дивизиона, если какой-либо клуб решит участвовать в соревновании, не входящем в стандартный перечень.
"Это навсегда ликвидирует угрозу того, что английские клубы вступят в Европейскую Суперлигу", — утверждает источник.
Ожидается, что соответствующее предложение будет выставлено на голосование позже в этому году. Как и всегда, для одобрения требуется кворум — 14 голосов из 20.
22.04.2021 23:00
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Госпаде, как бомбит этих долбоебов до сих пор от этой Суперлиги. Я в ней тоже не видел смысла, но как же тут все не чисто с ней. Бомбит только тех, кому на лапу бы не перепало, больше не вижу смысла такой бомбёжки.
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Единственная реформа, в которой нуждаются АПЛ и УЕФА - это создание тайной полиции, которая бы типу Штази слышала всех и вся, а несогласных с политикой Чеферина или его английских товарищей аккуратно и тихонечко ликвидировала. Необходимо всего лишь установить контроль над каждым футболистом, тренером, сотрудником клуба, а под особую опеку взять владельцев, чтобы больше подлецы вроде Переса, Аньели и Глейрезов не сделали никаких выкрутасов.
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