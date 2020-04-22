Премьер-Лига перепишет свои правила после скандала с Суперлигой

Премьер-Лига собирается изменить свои правила, чтобы в будущем любой бунт грозил бы клубам автоматическим и вечным исключением из высшего английского дивизиона.

14 клубов Премьер-Лиги чувствуют себя преданным после того, как представители "большой шестерки" тайком договорились создать Европейскую Суперлиги.



В данный момент решается вопрос о наказании больших клубов, а также Премьер-Лига постарается сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось в будущем.



На самом деле, сообщают The Telegraph и The Times, об ужесточении правил Премьер-Лига задумалась еще в прошлом году, когда появилась информация о продвигаемом "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" проекте под названием "Большая картина".



Премьер-Лига собирается черным по белому прописать в своих правилах пункт о немедленном исключении из дивизиона, если какой-либо клуб решит участвовать в соревновании, не входящем в стандартный перечень.



"Это навсегда ликвидирует угрозу того, что английские клубы вступят в Европейскую Суперлигу", — утверждает источник.



Ожидается, что соответствующее предложение будет выставлено на голосование позже в этому году. Как и всегда, для одобрения требуется кворум — 14 голосов из 20.