"Норвич" собирается продать Макса Ааронса

"Норвич" собирается продать своего крайнего защитника Макса Ааронса грядущим летом для пополнения трансферного бюджета.

Напомним, на прошлой неделе "Норвич" гарантировал себе возвращение в Премьер-Лигу с первой же попытки.



Теперь клуб с "Кэрроу Роуд" собирается сосредоточиться на укреплении своего состава, уже согласившись выкупить защитника Бена Гибсона у "Бернли" за 8.5 млн. фунтов после окончания аренды.



Естественно, для этого нужны деньги, и "канарейки", утверждает Daily Mirror, готовы принести в жертву Ааронса, к которому существовал огромный интерес еще в прошлом сезоне.



Однако "Норвич" потребует минимум 30 млн. фунтов за 21-летнего англичанина, который сыграл 127 матчей за "канареек" после своего дебюта в 2018 году.



Добавим, среди поклонников таланта Ааронса называются "Арсенал", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", а также ряд зарубежных клубов, включая "Баварию".