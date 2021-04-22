Стэн Кроенке не продаст "Арсенал"

Джош и Стэн Кроенке Директор "Арсенала" Джош Кроенке заявил, что его отец Стэн не собирается продавать лондонский клуб.

После скандала, связанного с Европейской Суперлигой, появились слухи, что некоторые клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги могут сменить владельцев.

Однако у семьи Кроенке другие планы. Американцы обещают, что "Арсенал" получит финансовую поддержку от своих хозяев.

"Да, мы (Kroenke Sports & Entertainment) покроем расходы, связанные с Суперлигой".

"Мы спросили себя: "Европейская Суперлига или Европейская Суперлига без "Арсенала" — что хуже?" Также мы спросили: "Чего хотят фанаты?" В глобальном масштабе фанаты хотят, чтобы "Арсенал" играл против "Барсы" как можно чаще".

"Английские фанаты хотят чаще видеть большие матчи, но при этом мы вы все равно хотите холодных вечеров в Стоке. Мы неправильно вас поняли".

"У нас большие планы насчет инвестиций. Мы хотим снова стать великими. У нас нет намерений насчет продажи клуба", — цитирует Кроенке-младшего talkSPORT.


Метки Арсенал, Европейская Суперлига, Кроенке

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2021 21:00

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  1. alexander-arnold 22.04.2021 21:52 # alexander-arnold
    Последний абзац для гуманитариев соцдет

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  2. wolfsmensch 22.04.2021 21:31 # wolfsmensch
    развали этот клуб полностью, Стэн. Артетим!

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  3. m-ballack 22.04.2021 21:12 # m-ballack
    В глобальном масштабе фанаты хотят, чтобы "Арсенал" играл против "Барсы" как можно чаще".

    Источник: http://fapl.ru/posts/85451/?c=1

    Это вряд-ли)

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  4. true-manc 22.04.2021 21:04 # true-manc
    Спроса нет. Кому нух*й нужен Арсенал? Такое только Элтон Джон купит, но он, к сожалению для гуннеров, за Уотфорд болеет.

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