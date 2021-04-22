Стэн Кроенке не продаст "Арсенал"

Директор "Арсенала" Джош Кроенке заявил, что его отец Стэн не собирается продавать лондонский клуб.

После скандала, связанного с Европейской Суперлигой, появились слухи, что некоторые клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги могут сменить владельцев.



Однако у семьи Кроенке другие планы. Американцы обещают, что "Арсенал" получит финансовую поддержку от своих хозяев.



"Да, мы (Kroenke Sports & Entertainment) покроем расходы, связанные с Суперлигой".



"Мы спросили себя: "Европейская Суперлига или Европейская Суперлига без "Арсенала" — что хуже?" Также мы спросили: "Чего хотят фанаты?" В глобальном масштабе фанаты хотят, чтобы "Арсенал" играл против "Барсы" как можно чаще".



"Английские фанаты хотят чаще видеть большие матчи, но при этом мы вы все равно хотите холодных вечеров в Стоке. Мы неправильно вас поняли".



"У нас большие планы насчет инвестиций. Мы хотим снова стать великими. У нас нет намерений насчет продажи клуба", — цитирует Кроенке-младшего talkSPORT.