Стэн Кроенке не продаст "Арсенал"
Директор "Арсенала" Джош Кроенке заявил, что его отец Стэн не собирается продавать лондонский клуб.
После скандала, связанного с Европейской Суперлигой, появились слухи, что некоторые клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги могут сменить владельцев.
Однако у семьи Кроенке другие планы. Американцы обещают, что "Арсенал" получит финансовую поддержку от своих хозяев.
"Да, мы (Kroenke Sports & Entertainment) покроем расходы, связанные с Суперлигой".
"Мы спросили себя: "Европейская Суперлига или Европейская Суперлига без "Арсенала" — что хуже?" Также мы спросили: "Чего хотят фанаты?" В глобальном масштабе фанаты хотят, чтобы "Арсенал" играл против "Барсы" как можно чаще".
"Английские фанаты хотят чаще видеть большие матчи, но при этом мы вы все равно хотите холодных вечеров в Стоке. Мы неправильно вас поняли".
"У нас большие планы насчет инвестиций. Мы хотим снова стать великими. У нас нет намерений насчет продажи клуба", — цитирует Кроенке-младшего talkSPORT.
22.04.2021 21:00
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развали этот клуб полностью, Стэн. Артетим!
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В глобальном масштабе фанаты хотят, чтобы "Арсенал" играл против "Барсы" как можно чаще".
Источник: http://fapl.ru/posts/85451/?c=1
Это вряд-ли)
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Спроса нет. Кому нух*й нужен Арсенал? Такое только Элтон Джон купит, но он, к сожалению для гуннеров, за Уотфорд болеет.
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