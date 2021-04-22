УЕФА обдумывает наказание для "большой шестерки" Премьер-Лиги

На следующей неделе УЕФА примет решение, наказывать ли клубы, пытавшиеся создать Европейскую Суперлигу.

Шесть клубов Премьер-Лиги объявили о своем участии в Суперлиге в минувшее воскресенье, прежде чем спустя 48 часов выйти из проекта.



Столь быстрая реакция может стать смягчающим обстоятельством, однако президент УЕФА Александер Чеферин предупреждает, что последствия все равно будут.



"На следующей неделе станет видно. Завтра утром у нас будет встреча, и я ожидаю, что к следующей пятнице ситуация прояснится".



"Если кто-нибудь утверждает, что совершенно спокоен в этой ситуации, он не говорит правду. Это очень сложная ситуация. Сложная — не для УЕФА. На нашей стороне 235 из 237 клубов... Ну, теперь уже 244. Все они с нами".



"Вчера я получил сообщения с поддержкой почти от всех клубов в Европе. Поэтому теперь мы ожидаем, что каждый осознает свою ошибку и примет последствия. Об этом мы поговорим на следующей неделе".



"Мне позвонили пять клубов из этих 12 (основавших Суперлигу). Все они извинились передо мной и сказали, что были вынуждены подписать контракт. Если бы они не подписали, их бы не взяли в эту лигу".



"Двери УЕФА открыты, но в то же время каждому придется иметь дело с последствиями своих поступков".



"Я не хочу вдаваться в детали, и мы все еще общаемся с юристами, но я бы сказал, что английские клубы приняли очень хорошее решение, и мы учтем, что они признали свою ошибку и поняли, что поступили неправильно. Все мы совершаем ошибки".



"Они четко понимают, что совершили ошибку, они позвонили мне, и я уважаю это. Нужна сила духа, чтобы признать свою ошибку, и поэтому я больше уважаю эти клубы, чем другие, которые стоят на своем и говорят несуществующие вещи. Вообще-то, это довольно забавно", — сообщил Чеферин 24UR.