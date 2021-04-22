"Астон Вилла" вернет Баркли в "Челси"

Наставник "Астон Виллы" Дин Смит объявил, что его клуб планирует вернуть полузащитника Росса Баркли в "Челси" по окончании сезона.

Напомним, этот сезон Баркли проводит у "вилланов" на правах аренды. Начав кампанию за здравие, заканчивает ее Росс за упокой.



Накануне вечером "Вилла" потерпела домашнее поражение 1:2 от "Манчестер Сити", а Баркли в восьмом матче подряд был назван среди запасных.



Последний раз 27-летний англичанин выходил в стартовом составе еще в феврале, и бирмингемский клуб не видит смысла обсуждать постоянный трансфер.



"Нет, Росс Баркли прибыл к нам в аренду на старте сезона. Тогда еще Фрэнк Лэмпард был их тренером, и мы договорились пригласить Росса сюда на правах аренды. И только".



"У него остается еще два года по контракту в "Челси", и мы совершенно не касались этой темы (постоянного трансфера)", — цитирует Смита Daily Mirror.