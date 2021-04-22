Артета рассказал, что Кроенке извинился перед ним
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что владелец клуба Стэн Кроенке извинился перед ним за скандал с Европейской Суперлигой.
В воскресенье вечером "Арсенал" объявил себя одним из 12 клубов-основателей Суперлиги, что застало врасплох абсолютное большинство людей, включая Артету.
Спустя два дня этот проект развалился, и высшее руководство лондонского клуба извинилось не только перед фанатами в открытом письме, но и перед Микелем, который не был посвящен в секретные переговоры по созданию Суперлиги.
"Да, они извинились передо мной. В том числе Винай (Венкатешам), владелец и каждый, кто участвовал в процессе".
"У каждого из них были правильные намерения, они заботились о клуб и хотели, чтобы клуб был в лучшем положен в настоящем и будущем. Однако то, как они поступили в данном случае, имело ужасные последствия и было ошибкой".
"Я уважаю, когда люди искренне стараются на благо клуба, и даже если они ошибаются, они готовы извиниться. Думаю, игроки, персонал и каждый, кто работает на клуб, должны принять извинения и жить дальше", — цитирует Артету Sky Sports.
22.04.2021 17:00
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Последние комментарии:
Арсенал думал деньжатами разжиться заходя в Суперлигу. А по итогу в минусе как и остальные клубы. Но у остальных хотя бы деньги есть. Трансферов Артета летом не увидит. Будем в следующем сезоне опять смотреть на Виллианов и Луизов.
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Идиотская ситуация, когда владелец извиняется перед своим наемным работником. Идиотская, потому что всё это было очевидно, и всё же произошло. Но произошло не случайно. Вообще забудьте про случайности.
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Ждем извинений от залупенсов, мб позволим достроить гараж.
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Емейл прислали сгенерированный)
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