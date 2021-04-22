Шесть претендентов на два места: кто сыграет в Лиге Чемпионов?
Планы по созданию Европейской Суперлиги сорвались. Английские клубы могут сосредоточиться на решении прежних задач, одна из которых — квалификация в Лигу Чемпионов. Гарантированным попадание в турнир выглядит только для манчестерских грандов. На две другие позиции есть сразу шесть претендентов. Разбираемся с шансами каждого из них.
ЭВЕРТОН
8-е место, 31 матч, 49 очков, разница мячей 43:40
Оставшиеся игры: "Арсенал" (г), "Астон Вилла" (д), "Астон Вилла" (г) "Вест Хэм" (г), "Шеффилд Юнайтед" (д), "Вулверхэмптон" (д), "Манчестер Сити" (г)
Команда Карло Анчелотти — аутсайдер этой гонки. Силы "ирисок" не прочны, на что указывает даже скромная разница забитых и пропущенных мячей. Они не побеждали в пяти последних поединках чемпионата, а их домашняя форма в новом году ужасает. Анчелотти имеет слишком много кадровых проблем, чтобы его команда добивалась стабильных результатов.
В календаре оставшихся матчей "Эвертона" нет ничего пугающего, но против мерсисайдцев они сами. Для "ирисок" будет успехом завершить чемпионат выше восьмого места.
ЛИВЕРПУЛЬ
7-е место, 32 игры, 53 очка, разница мячей 54:38
Оставшиеся игры: "Ньюкасл" (д), "Манчестер Юнайтед" (г), "Саутгемптон" (д), "Вест Бромвич" (г), "Бернли" (г), "Кристал Пэлас" (д)
В декабре "Ливерпуль" побывал на вершине, но затем стремительно пошел вниз. Падение команды Юргена Клоппа вышло даже более драматичным, учитывая ее статус действующего чемпиона и шесть подряд поражений в домашних стенах. Эту серию удалось прервать вымученным успехом над "Астон Виллой", но сомнения по домашней форме мерсисайдцев остаются.
За "Ливерпуль" снова-таки говорит статус действующих чемпионов. Класс команды подтвержден временем, а классные команды могут опереться на свой опыт в критических ситуациях. Последние выступление обнадеживают. "Ливерпулю" по-прежнему сложно давить на протяжении всей игры, но это намного лучше, чем тихий ужас февральского периода. У Клоппа наконец появилась постоянная пара центрбеков, что также придает спокойствия после нескольких месяцев мучительных поисков.
Гарантировать результат нынешнему "Ливерпулю" сложно, но в домашних встречах их, по крайней мере, ждет "Ньюкасл" и две команды, не имеющие турнирных задач. При этом, на выезде есть два потенциально сложных испытания: принципиальная игра с "Манчестер Юнайтед", а также матч с воскресшим "Вест Бромвичем" главного обидчика "Ливерпуля" Сэма Эллардайса.
ТОТТЕНХЭМ
6-е место, 33 матча, 53 очка, разница мячей 56:39
Оставшиеся игры: "Шеффилд Юнайтед" (д), "Лидс" (г), "Вулверхэмптон" (д), "Астон Вилла" (д), "Лестер" (г)
Внезапное увольнение Жозе Моуриньо вряд ли говорит о большой вере "шпор" в попадание в четверку — скорее, в потерю ее остатков. "Тоттенхэм", как и "Ливерпуль", был на вершине таблицы в декабре, но следующие два месяца отбросили команду далеко назад, после чего лондонцы упустили несколько шансов вернуться в число лидеров.
"Тоттенхэму" на короткой дистанции может пойти на помощь смена тренера и обстановки. Выиграть половину матчей им под силу из-за одного только наличия Харри Кейна, самого эффективного футболиста Премьер-Лиги по двумя основным показателям. Но история "шпор" похожа на тот же "Эвертон": им не хватит стабильности, чтобы выиграть четыре из пяти игр. Учитывая турнирную ситуацию, такая задача кажется обязательной.
По сути, еще пятничная ничья этих двух команд добила их последние надежды на попадание в Лигу Чемпионов.
ВЕСТ ХЭМ
5-е место, 32 матча, 55 очков, разница мячей 53:42
Оставшиеся игры: "Челси" (д), "Бернли" (г), "Эвертон" (д), "Брайтон" (г), "Вест Бромвич" (г), "Саутгемптон" (д)
"Вест Хэм" — фаворит в сердцах нейтральных зрителей. Несколько лет назад команда Славена Билича была в схожем положении, но успех нынешнего "Вест Хэма" впечатляет даже больше. Тут и сложный предыдущий сезон, и умение Дэвида Мойеса перестраивать команду по несколько раз за сезон, находя вдохновение в новых героях.
Последним из них стал Джесси Лингард, и именно он делает разницу в последних матчах команды. Поражением "Вест Хэма" от "Ньюкасл" конкуренты не воспользовались, но команда Мойеса ходит по тонкому льду постоянно. В трех подряд матчах "Вест Хэм" выигрывал 3:0 после мощного старта, но один раз упустил результат и дважды был на грани. С "Ньюкаслом" неосторожность лондонцев все-таки привела к проблемам, которые они, несмотря на все старания, исправить не смогли.
"Вест Хэм" играет с большим азартом, но эти особенности его выступлений — от недостатка класса. Мойес показал, что способен справляться даже с очень серьезными потерями, но ворваться в четверку с ними будет настоящим подвигом.
ЧЕЛСИ
4-е место, 32 матча, 55 очков, разница мячей 50:31
Оставшиеся игры: "Вест Хэм" (г), "Фулхэм" (д), "Манчестер Сити" (г), "Арсенал" (д), "Лестер" (д), "Астон Вилла" (г)
С момента назначения Томаса Тухеля "Челси" потерпел только одно поражение, но быстро отреагировал на него и вернулся на путь прагматичных побед. Осечку в домашней игре с "Брайтоном" можно списать на обстоятельства за пределами стадиона. "Челси" собирает нужные ему результаты со спокойствием, которого нет у конкурентов.
Возможно, против "синих" полуфиналы Лиги Чемпионов, но Тухель обладает самым глубоким составом среди претендентов. Вряд ли матчи с "Реалом" станут причиной, по которой лондонцы потеряют много очков, и после "Вест Бромвича" они также не пострадают из-за недооценки оппонентов. Надеяться соперникам нужно на себя.
И впереди у "Челси" матчи, которые могут кардинально повлиять на ситуацию. Выезды к "Вест Хэму" и "Манчестер Сити" — это испытания, где очки далеко не гарантированы. "Арсенал" способен на сюрпризы в дерби, а с "Лестером" команде Тухеля играть за тур до конца сезона.
У "Челси" впереди много серьезных соперников, хотя уверены "синие" в себе сейчас больше, чем кто-либо другой.
ЛЕСТЕР
3-е место, 31 матч, 56 очков, разница мячей 55:37
Оставшиеся игры: "Вест Бромвич" (д), "Кристал Пэлас" (д), "Саутгемптон" (г), "Ньюкасл" (д), "Манчестер Юнайтед" (г), "Челси" (г), "Тоттенхэм" (д)
Выход в финал Кубка Англии позволяет команде Брендана Роджерса надеяться на титул, хотя дела в чемпионате складываются не лучшим образом. "Лестер" по-прежнему третий, но его отставание от "Манчестер Юнайтед" сильно увеличилось, а отрыв от всех остальных команд сократился. Еще одно-два поражения, и "Лестер" наверняка выпадет из первой четверки.
И проблема в том, что "лисы" не вызывают доверия. История прошлого сезона все еще свежа в памяти и легко может повториться. Большое количество травм в середине чемпионат сбило "Лестер" с пути, и даже большой прорыв в игре Келечи Ихеаначо не компенсирует слабостей команды, ставшей более уязвимой в обороне. "Лестер" проиграл две последних игры чемпионата после того, как серия неплохих результатов, казалось, стабилизировала его положение.
Способна ли команда Брендана Роджерса держать удар под давлением? История позволяет сомневаться в этом. И почти в половине оставшихся игр команда, идущая на третьем месте, даже не выглядит фаворитом.
Наш прогноз: "Челси", "Ливерпуль".
Иван Громиков специально для FAPL.ru
22.04.2021 16:00
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Последние комментарии:
реальных претендентов, имхо, трое: Ливерпуль, Челси, Лестер. Против Челси - календарь, но за - форма. Идеальный расклад (для меня): Лестер и Мерсисайд Ред в четвёрке, пенсы берут ЛЧ
(ответить)
Крч, зашугал залупенсов заходить на фапл по одному. Теперь будете их лицезреть сразу всей гомобратией, что щитю удобным - можно сикать на них беспорядочно, не промахнетесь.
(ответить)
Пзц, у гонимых уже предел - Решили на клубные предпочтения переключиться и вспомнить кто кого и по какой причине чморил))) Долбоёбики тупоголовые...
Норм так идея о создании СуперЛиги, гонимых свинопасов по кругу гоняет.
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Тебас:
"Большая проблема клубов-основателей – им нужно увеличить доход ради того, чтобы их футболисты вместо шести «Феррари» имели семь"
(ответить)
Булкинпес отдельными постами тяфкает, типа не бомбит, типа собирает, вуахахааха.
Типа такой гордый, отвечу типа отдельным, типа буду собирать я, а не меня.
Бушвашка булкин пес, биба и боба, уже даже почерк схожий)
(ответить)
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова президента «Реала» Флорентино Переса о Суперлиге.
– Флорентино Перес продолжает говорить, что идея жива. Как вы считаете, почему он все еще верит в построение этой финансовой пирамиды?
– Честно говоря, не готов называть это пирамидой. Вообще не знаю, какую геометрию мистер Перес там задумывал. Точно знаю, что вся их Суперлига – ложь, это просто лига PowerPoint, все построено на ложных обещанииях и цифрах.
Да во всем мировом футболе нет столько денег на медиаправа, сколько они рисовали в своих презентациях. Так что это все вранье, ничего общего с реальностью, – сказал Тебас.
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Во-во, но зато не забыли собрать по 8 лямов на орг расходы)))
(ответить)
Залупенские опущенцы зашли на фапл всем гаражем, потому решили, что на всех сразу мочи меньше достанется, но просчитались.
(ответить)
У кого-то есть переводчик с собачьего? А то рили не понимаю что булкинпёсик пишет. Только гав-гав слышно, а ещё укусить пытается.
(ответить)
каста опущенных фапла, точнее собаки фапла:
микспес
булкинпес, он же балласкпес
бушвачка
да и все самые активные колбассники, типа тихини, погорельцы вечные)
(ответить)
А мне интересно как эти гаражные шныри строят новый гараж? У них какой-то общак есть, который они держали на такой черный день??
(ответить)
Видимо в мамке алекс-арнольда бывает обеденный перерыв
(ответить)
булкин пес су.ка ору)) это даже смешнее звучит чем микспес))
(ответить)
Видимо в стройке гаража бывает обеденный перерыв
(ответить)
Вся гаражная элита в одно время вылезла. То их сутки не было, а тут все сразу начали писать.
(ответить)
Одичалые не смогли достроить гараж и снова выпалзли на фапл. Оказалось, что использовать страпоны и мыло вместо камней и раствора было плохой идеей.
(ответить)
Баласх всё не может смириться с поражением говнолиги, что-то всё пытается высрать, в спор кого-то втянуть, на людей кидается. Реально как пёс бездомный. Пора усыплять собачку.
(ответить)
Если по теме новости, то
1. КОРОЛИ
2. Лестер
3. Вест Хэм
4. Эвертон
Остальных (му, пенисов, лгбтпуль, петушков, ггшек) отстранить от участия в чемпионате за попытку создания суперлиги.
(ответить)
Та палюбас петунхэм
(ответить)
а все виной опять пенсы, собравшиеся на СБ
Источник: http://fapl.ru/posts/85446/?c=1#c7332935
Что этот свинопас курит, ска?))))))
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история суперлиги
Перес - я создал, го!
аньелли - присоединился в чат
кроенке, глейзер, леви и генри - присоединились в чат
барса, милан, юве, интер, рома, атлетико - присоединились в чат
перес - нам нужны гранды а не мусор, в виде вас
арс, ливер, мю и ттх - щас заинвайтим, ждите
Перес к псж, баварии и дортмунду - го к нам, у нас доход от 500 млн до 1 лярда в год, никто не вылетает, интересные шоу и тамада хороший!
псж, бавария и дортмунт - идите нах.уй, дол6оебы, вас щас вые6ут в ж0пу
псж, бавария и дортмунт добавили вас в черный список
Челси и сити присоединились в чат
Челси и сити - арсиноль? ттх? итальянская параша? ЛУЗЕРКА 6ЛЯТЬ? ИДИ.ТЕ НАХ.ОЙ ДОЛ6ОЕБЫ НИЩИЕ, у нас и так все збс с деньгами
Челси и сити вышли из чата и добавили вас в черный список
мю, арс, ттх и лузерка с мокрыми штанишками вышли из чата
перес оставшимся нищебродам в лиге - сори, не удалось хайпануть на Челси сити баварии и псж, удачи вам ребята, не распадатесь, может еще создадим новую катку
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