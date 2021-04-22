Шесть претендентов на два места: кто сыграет в Лиге Чемпионов?

Мейсон Маунт и Харри Кейн Планы по созданию Европейской Суперлиги сорвались. Английские клубы могут сосредоточиться на решении прежних задач, одна из которых — квалификация в Лигу Чемпионов. Гарантированным попадание в турнир выглядит только для манчестерских грандов. На две другие позиции есть сразу шесть претендентов. Разбираемся с шансами каждого из них.

ЭВЕРТОН

8-е место, 31 матч, 49 очков, разница мячей 43:40

Оставшиеся игры: "Арсенал" (г), "Астон Вилла" (д), "Астон Вилла" (г) "Вест Хэм" (г), "Шеффилд Юнайтед" (д), "Вулверхэмптон" (д), "Манчестер Сити" (г)

Карло Анчелотти и Хамес Родригес Команда Карло Анчелотти — аутсайдер этой гонки. Силы "ирисок" не прочны, на что указывает даже скромная разница забитых и пропущенных мячей. Они не побеждали в пяти последних поединках чемпионата, а их домашняя форма в новом году ужасает. Анчелотти имеет слишком много кадровых проблем, чтобы его команда добивалась стабильных результатов.

В календаре оставшихся матчей "Эвертона" нет ничего пугающего, но против мерсисайдцев они сами. Для "ирисок" будет успехом завершить чемпионат выше восьмого места.

ЛИВЕРПУЛЬ

7-е место, 32 игры, 53 очка, разница мячей 54:38

Оставшиеся игры: "Ньюкасл" (д), "Манчестер Юнайтед" (г), "Саутгемптон" (д), "Вест Бромвич" (г), "Бернли" (г), "Кристал Пэлас" (д)

Озан Кабак и Алиссон В декабре "Ливерпуль" побывал на вершине, но затем стремительно пошел вниз. Падение команды Юргена Клоппа вышло даже более драматичным, учитывая ее статус действующего чемпиона и шесть подряд поражений в домашних стенах. Эту серию удалось прервать вымученным успехом над "Астон Виллой", но сомнения по домашней форме мерсисайдцев остаются.

За "Ливерпуль" снова-таки говорит статус действующих чемпионов. Класс команды подтвержден временем, а классные команды могут опереться на свой опыт в критических ситуациях. Последние выступление обнадеживают. "Ливерпулю" по-прежнему сложно давить на протяжении всей игры, но это намного лучше, чем тихий ужас февральского периода. У Клоппа наконец появилась постоянная пара центрбеков, что также придает спокойствия после нескольких месяцев мучительных поисков.

Гарантировать результат нынешнему "Ливерпулю" сложно, но в домашних встречах их, по крайней мере, ждет "Ньюкасл" и две команды, не имеющие турнирных задач. При этом, на выезде есть два потенциально сложных испытания: принципиальная игра с "Манчестер Юнайтед", а также матч с воскресшим "Вест Бромвичем" главного обидчика "Ливерпуля" Сэма Эллардайса.

ТОТТЕНХЭМ

6-е место, 33 матча, 53 очка, разница мячей 56:39

Оставшиеся игры: "Шеффилд Юнайтед" (д), "Лидс" (г), "Вулверхэмптон" (д), "Астон Вилла" (д), "Лестер" (г)

Внезапное увольнение Жозе Моуриньо вряд ли говорит о большой вере "шпор" в попадание в четверку — скорее, в потерю ее остатков. "Тоттенхэм", как и "Ливерпуль", был на вершине таблицы в декабре, но следующие два месяца отбросили команду далеко назад, после чего лондонцы упустили несколько шансов вернуться в число лидеров.

"Тоттенхэму" на короткой дистанции может пойти на помощь смена тренера и обстановки. Выиграть половину матчей им под силу из-за одного только наличия Харри Кейна, самого эффективного футболиста Премьер-Лиги по двумя основным показателям. Но история "шпор" похожа на тот же "Эвертон": им не хватит стабильности, чтобы выиграть четыре из пяти игр. Учитывая турнирную ситуацию, такая задача кажется обязательной.

По сути, еще пятничная ничья этих двух команд добила их последние надежды на попадание в Лигу Чемпионов.

ВЕСТ ХЭМ

5-е место, 32 матча, 55 очков, разница мячей 53:42

Оставшиеся игры: "Челси" (д), "Бернли" (г), "Эвертон" (д), "Брайтон" (г), "Вест Бромвич" (г), "Саутгемптон" (д)

Джесси Лингард "Вест Хэм" — фаворит в сердцах нейтральных зрителей. Несколько лет назад команда Славена Билича была в схожем положении, но успех нынешнего "Вест Хэма" впечатляет даже больше. Тут и сложный предыдущий сезон, и умение Дэвида Мойеса перестраивать команду по несколько раз за сезон, находя вдохновение в новых героях.

Последним из них стал Джесси Лингард, и именно он делает разницу в последних матчах команды. Поражением "Вест Хэма" от "Ньюкасл" конкуренты не воспользовались, но команда Мойеса ходит по тонкому льду постоянно. В трех подряд матчах "Вест Хэм" выигрывал 3:0 после мощного старта, но один раз упустил результат и дважды был на грани. С "Ньюкаслом" неосторожность лондонцев все-таки привела к проблемам, которые они, несмотря на все старания, исправить не смогли.

"Вест Хэм" играет с большим азартом, но эти особенности его выступлений — от недостатка класса. Мойес показал, что способен справляться даже с очень серьезными потерями, но ворваться в четверку с ними будет настоящим подвигом.

ЧЕЛСИ

4-е место, 32 матча, 55 очков, разница мячей 50:31

Оставшиеся игры: "Вест Хэм" (г), "Фулхэм" (д), "Манчестер Сити" (г), "Арсенал" (д), "Лестер" (д), "Астон Вилла" (г)

С момента назначения Томаса Тухеля "Челси" потерпел только одно поражение, но быстро отреагировал на него и вернулся на путь прагматичных побед. Осечку в домашней игре с "Брайтоном" можно списать на обстоятельства за пределами стадиона. "Челси" собирает нужные ему результаты со спокойствием, которого нет у конкурентов.

Возможно, против "синих" полуфиналы Лиги Чемпионов, но Тухель обладает самым глубоким составом среди претендентов. Вряд ли матчи с "Реалом" станут причиной, по которой лондонцы потеряют много очков, и после "Вест Бромвича" они также не пострадают из-за недооценки оппонентов. Надеяться соперникам нужно на себя.

И впереди у "Челси" матчи, которые могут кардинально повлиять на ситуацию. Выезды к "Вест Хэму" и "Манчестер Сити" — это испытания, где очки далеко не гарантированы. "Арсенал" способен на сюрпризы в дерби, а с "Лестером" команде Тухеля играть за тур до конца сезона.

У "Челси" впереди много серьезных соперников, хотя уверены "синие" в себе сейчас больше, чем кто-либо другой.

ЛЕСТЕР

3-е место, 31 матч, 56 очков, разница мячей 55:37

Оставшиеся игры: "Вест Бромвич" (д), "Кристал Пэлас" (д), "Саутгемптон" (г), "Ньюкасл" (д), "Манчестер Юнайтед" (г), "Челси" (г), "Тоттенхэм" (д)

Джеймс Мэддисон и Келечи Ихеаначо Выход в финал Кубка Англии позволяет команде Брендана Роджерса надеяться на титул, хотя дела в чемпионате складываются не лучшим образом. "Лестер" по-прежнему третий, но его отставание от "Манчестер Юнайтед" сильно увеличилось, а отрыв от всех остальных команд сократился. Еще одно-два поражения, и "Лестер" наверняка выпадет из первой четверки.

И проблема в том, что "лисы" не вызывают доверия. История прошлого сезона все еще свежа в памяти и легко может повториться. Большое количество травм в середине чемпионат сбило "Лестер" с пути, и даже большой прорыв в игре Келечи Ихеаначо не компенсирует слабостей команды, ставшей более уязвимой в обороне. "Лестер" проиграл две последних игры чемпионата после того, как серия неплохих результатов, казалось, стабилизировала его положение.

Способна ли команда Брендана Роджерса держать удар под давлением? История позволяет сомневаться в этом. И почти в половине оставшихся игр команда, идущая на третьем месте, даже не выглядит фаворитом.

Наш прогноз: "Челси", "Ливерпуль".

Иван Громиков специально для FAPL.ru


Метки Лига Чемпионов, Премьер-Лига, статьи

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1574

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 22.04.2021 17:01 # wolfsmensch
    реальных претендентов, имхо, трое: Ливерпуль, Челси, Лестер. Против Челси - календарь, но за - форма. Идеальный расклад (для меня): Лестер и Мерсисайд Ред в четвёрке, пенсы берут ЛЧ

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  2. m-ballack 22.04.2021 16:59 # m-ballack
    Крч, зашугал залупенсов заходить на фапл по одному. Теперь будете их лицезреть сразу всей гомобратией, что щитю удобным - можно сикать на них беспорядочно, не промахнетесь.

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  3. bushwacka 22.04.2021 16:53 # bushwacka
    Пзц, у гонимых уже предел - Решили на клубные предпочтения переключиться и вспомнить кто кого и по какой причине чморил))) Долбоёбики тупоголовые...

    Норм так идея о создании СуперЛиги, гонимых свинопасов по кругу гоняет.

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  4. sausage 22.04.2021 16:53 # sausage
    Тебас:
    "Большая проблема клубов-основателей – им нужно увеличить доход ради того, чтобы их футболисты вместо шести «Феррари» имели семь"

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  5. thegodfather 22.04.2021 16:52 # thegodfather
    Булкинпес отдельными постами тяфкает, типа не бомбит, типа собирает, вуахахааха.
    Типа такой гордый, отвечу типа отдельным, типа буду собирать я, а не меня.



    Бушвашка булкин пес, биба и боба, уже даже почерк схожий)

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  6. sausage 22.04.2021 16:51 # sausage
    Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова президента «Реала» Флорентино Переса о Суперлиге.

    – Флорентино Перес продолжает говорить, что идея жива. Как вы считаете, почему он все еще верит в построение этой финансовой пирамиды?

    – Честно говоря, не готов называть это пирамидой. Вообще не знаю, какую геометрию мистер Перес там задумывал. Точно знаю, что вся их Суперлига – ложь, это просто лига PowerPoint, все построено на ложных обещанииях и цифрах.

    Да во всем мировом футболе нет столько денег на медиаправа, сколько они рисовали в своих презентациях. Так что это все вранье, ничего общего с реальностью, – сказал Тебас.
    --------------------------------------------------
    Во-во, но зато не забыли собрать по 8 лямов на орг расходы)))

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  7. m-ballack 22.04.2021 16:50 # m-ballack
    Залупенские опущенцы зашли на фапл всем гаражем, потому решили, что на всех сразу мочи меньше достанется, но просчитались.

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  8. skydreams 22.04.2021 16:48 # skydreams
    У кого-то есть переводчик с собачьего? А то рили не понимаю что булкинпёсик пишет. Только гав-гав слышно, а ещё укусить пытается.

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  9. bezviz 22.04.2021 16:48 # bezviz
    каста опущенных фапла, точнее собаки фапла:
    микспес
    булкинпес, он же балласкпес
    бушвачка
    да и все самые активные колбассники, типа тихини, погорельцы вечные)

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  10. alexander-arnold 22.04.2021 16:47 # alexander-arnold
    А мне интересно как эти гаражные шныри строят новый гараж? У них какой-то общак есть, который они держали на такой черный день??

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  11. thegodfather 22.04.2021 16:46 # thegodfather
    Видимо в мамке алекс-арнольда бывает обеденный перерыв

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  12. bezviz 22.04.2021 16:45 # bezviz
    булкин пес су.ка ору)) это даже смешнее звучит чем микспес))

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  13. alexander-arnold 22.04.2021 16:43 # alexander-arnold
    Видимо в стройке гаража бывает обеденный перерыв

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  14. lexa-arsenal 22.04.2021 16:41 # lexa-arsenal
    Вся гаражная элита в одно время вылезла. То их сутки не было, а тут все сразу начали писать.

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  15. m-ballack 22.04.2021 16:38 # m-ballack
    Одичалые не смогли достроить гараж и снова выпалзли на фапл. Оказалось, что использовать страпоны и мыло вместо камней и раствора было плохой идеей.

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  16. skydreams 22.04.2021 16:33 # skydreams
    Баласх всё не может смириться с поражением говнолиги, что-то всё пытается высрать, в спор кого-то втянуть, на людей кидается. Реально как пёс бездомный. Пора усыплять собачку.

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  17. true-manc 22.04.2021 16:31 # true-manc
    Если по теме новости, то

    1. КОРОЛИ
    2. Лестер
    3. Вест Хэм
    4. Эвертон

    Остальных (му, пенисов, лгбтпуль, петушков, ггшек) отстранить от участия в чемпионате за попытку создания суперлиги.

    (ответить)

  18. thegodfather 22.04.2021 16:27 # thegodfather
    Та палюбас петунхэм

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  19. bushwacka 22.04.2021 16:20 # bushwacka
    а все виной опять пенсы, собравшиеся на СБ
    Источник: http://fapl.ru/posts/85446/?c=1#c7332935

    Что этот свинопас курит, ска?))))))

    (ответить)

  20. bezviz 22.04.2021 16:19 # bezviz
    история суперлиги

    Перес - я создал, го!
    аньелли - присоединился в чат
    кроенке, глейзер, леви и генри - присоединились в чат
    барса, милан, юве, интер, рома, атлетико - присоединились в чат
    перес - нам нужны гранды а не мусор, в виде вас
    арс, ливер, мю и ттх - щас заинвайтим, ждите
    Перес к псж, баварии и дортмунду - го к нам, у нас доход от 500 млн до 1 лярда в год, никто не вылетает, интересные шоу и тамада хороший!
    псж, бавария и дортмунт - идите нах.уй, дол6оебы, вас щас вые6ут в ж0пу
    псж, бавария и дортмунт добавили вас в черный список
    Челси и сити присоединились в чат
    Челси и сити - арсиноль? ттх? итальянская параша? ЛУЗЕРКА 6ЛЯТЬ? ИДИ.ТЕ НАХ.ОЙ ДОЛ6ОЕБЫ НИЩИЕ, у нас и так все збс с деньгами
    Челси и сити вышли из чата и добавили вас в черный список
    мю, арс, ттх и лузерка с мокрыми штанишками вышли из чата
    перес оставшимся нищебродам в лиге - сори, не удалось хайпануть на Челси сити баварии и псж, удачи вам ребята, не распадатесь, может еще создадим новую катку

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