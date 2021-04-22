Шесть претендентов на два места: кто сыграет в Лиге Чемпионов?

Планы по созданию Европейской Суперлиги сорвались. Английские клубы могут сосредоточиться на решении прежних задач, одна из которых — квалификация в Лигу Чемпионов. Гарантированным попадание в турнир выглядит только для манчестерских грандов. На две другие позиции есть сразу шесть претендентов. Разбираемся с шансами каждого из них.

ЭВЕРТОН



8-е место, 31 матч, 49 очков, разница мячей 43:40



Оставшиеся игры: "Арсенал" (г), "Астон Вилла" (д), "Астон Вилла" (г) "Вест Хэм" (г), "Шеффилд Юнайтед" (д), "Вулверхэмптон" (д), "Манчестер Сити" (г)



Команда Карло Анчелотти — аутсайдер этой гонки. Силы "ирисок" не прочны, на что указывает даже скромная разница забитых и пропущенных мячей. Они не побеждали в пяти последних поединках чемпионата, а их домашняя форма в новом году ужасает. Анчелотти имеет слишком много кадровых проблем, чтобы его команда добивалась стабильных результатов.



В календаре оставшихся матчей "Эвертона" нет ничего пугающего, но против мерсисайдцев они сами. Для "ирисок" будет успехом завершить чемпионат выше восьмого места.



ЛИВЕРПУЛЬ



7-е место, 32 игры, 53 очка, разница мячей 54:38



Оставшиеся игры: "Ньюкасл" (д), "Манчестер Юнайтед" (г), "Саутгемптон" (д), "Вест Бромвич" (г), "Бернли" (г), "Кристал Пэлас" (д)



В декабре "Ливерпуль" побывал на вершине, но затем стремительно пошел вниз. Падение команды Юргена Клоппа вышло даже более драматичным, учитывая ее статус действующего чемпиона и шесть подряд поражений в домашних стенах. Эту серию удалось прервать вымученным успехом над "Астон Виллой", но сомнения по домашней форме мерсисайдцев остаются.



За "Ливерпуль" снова-таки говорит статус действующих чемпионов. Класс команды подтвержден временем, а классные команды могут опереться на свой опыт в критических ситуациях. Последние выступление обнадеживают. "Ливерпулю" по-прежнему сложно давить на протяжении всей игры, но это намного лучше, чем тихий ужас февральского периода. У Клоппа наконец появилась постоянная пара центрбеков, что также придает спокойствия после нескольких месяцев мучительных поисков.



Гарантировать результат нынешнему "Ливерпулю" сложно, но в домашних встречах их, по крайней мере, ждет "Ньюкасл" и две команды, не имеющие турнирных задач. При этом, на выезде есть два потенциально сложных испытания: принципиальная игра с "Манчестер Юнайтед", а также матч с воскресшим "Вест Бромвичем" главного обидчика "Ливерпуля" Сэма Эллардайса.



ТОТТЕНХЭМ



6-е место, 33 матча, 53 очка, разница мячей 56:39



Оставшиеся игры: "Шеффилд Юнайтед" (д), "Лидс" (г), "Вулверхэмптон" (д), "Астон Вилла" (д), "Лестер" (г)



Внезапное увольнение Жозе Моуриньо вряд ли говорит о большой вере "шпор" в попадание в четверку — скорее, в потерю ее остатков. "Тоттенхэм", как и "Ливерпуль", был на вершине таблицы в декабре, но следующие два месяца отбросили команду далеко назад, после чего лондонцы упустили несколько шансов вернуться в число лидеров.



"Тоттенхэму" на короткой дистанции может пойти на помощь смена тренера и обстановки. Выиграть половину матчей им под силу из-за одного только наличия Харри Кейна, самого эффективного футболиста Премьер-Лиги по двумя основным показателям. Но история "шпор" похожа на тот же "Эвертон": им не хватит стабильности, чтобы выиграть четыре из пяти игр. Учитывая турнирную ситуацию, такая задача кажется обязательной.



По сути, еще пятничная ничья этих двух команд добила их последние надежды на попадание в Лигу Чемпионов.



ВЕСТ ХЭМ



5-е место, 32 матча, 55 очков, разница мячей 53:42



Оставшиеся игры: "Челси" (д), "Бернли" (г), "Эвертон" (д), "Брайтон" (г), "Вест Бромвич" (г), "Саутгемптон" (д)



"Вест Хэм" — фаворит в сердцах нейтральных зрителей. Несколько лет назад команда Славена Билича была в схожем положении, но успех нынешнего "Вест Хэма" впечатляет даже больше. Тут и сложный предыдущий сезон, и умение Дэвида Мойеса перестраивать команду по несколько раз за сезон, находя вдохновение в новых героях.



Последним из них стал Джесси Лингард, и именно он делает разницу в последних матчах команды. Поражением "Вест Хэма" от "Ньюкасл" конкуренты не воспользовались, но команда Мойеса ходит по тонкому льду постоянно. В трех подряд матчах "Вест Хэм" выигрывал 3:0 после мощного старта, но один раз упустил результат и дважды был на грани. С "Ньюкаслом" неосторожность лондонцев все-таки привела к проблемам, которые они, несмотря на все старания, исправить не смогли.



"Вест Хэм" играет с большим азартом, но эти особенности его выступлений — от недостатка класса. Мойес показал, что способен справляться даже с очень серьезными потерями, но ворваться в четверку с ними будет настоящим подвигом.



ЧЕЛСИ



4-е место, 32 матча, 55 очков, разница мячей 50:31



Оставшиеся игры: "Вест Хэм" (г), "Фулхэм" (д), "Манчестер Сити" (г), "Арсенал" (д), "Лестер" (д), "Астон Вилла" (г)



С момента назначения Томаса Тухеля "Челси" потерпел только одно поражение, но быстро отреагировал на него и вернулся на путь прагматичных побед. Осечку в домашней игре с "Брайтоном" можно списать на обстоятельства за пределами стадиона. "Челси" собирает нужные ему результаты со спокойствием, которого нет у конкурентов.



Возможно, против "синих" полуфиналы Лиги Чемпионов, но Тухель обладает самым глубоким составом среди претендентов. Вряд ли матчи с "Реалом" станут причиной, по которой лондонцы потеряют много очков, и после "Вест Бромвича" они также не пострадают из-за недооценки оппонентов. Надеяться соперникам нужно на себя.



И впереди у "Челси" матчи, которые могут кардинально повлиять на ситуацию. Выезды к "Вест Хэму" и "Манчестер Сити" — это испытания, где очки далеко не гарантированы. "Арсенал" способен на сюрпризы в дерби, а с "Лестером" команде Тухеля играть за тур до конца сезона.



У "Челси" впереди много серьезных соперников, хотя уверены "синие" в себе сейчас больше, чем кто-либо другой.



ЛЕСТЕР



3-е место, 31 матч, 56 очков, разница мячей 55:37



Оставшиеся игры: "Вест Бромвич" (д), "Кристал Пэлас" (д), "Саутгемптон" (г), "Ньюкасл" (д), "Манчестер Юнайтед" (г), "Челси" (г), "Тоттенхэм" (д)



Выход в финал Кубка Англии позволяет команде Брендана Роджерса надеяться на титул, хотя дела в чемпионате складываются не лучшим образом. "Лестер" по-прежнему третий, но его отставание от "Манчестер Юнайтед" сильно увеличилось, а отрыв от всех остальных команд сократился. Еще одно-два поражения, и "Лестер" наверняка выпадет из первой четверки.



И проблема в том, что "лисы" не вызывают доверия. История прошлого сезона все еще свежа в памяти и легко может повториться. Большое количество травм в середине чемпионат сбило "Лестер" с пути, и даже большой прорыв в игре Келечи Ихеаначо не компенсирует слабостей команды, ставшей более уязвимой в обороне. "Лестер" проиграл две последних игры чемпионата после того, как серия неплохих результатов, казалось, стабилизировала его положение.



Способна ли команда Брендана Роджерса держать удар под давлением? История позволяет сомневаться в этом. И почти в половине оставшихся игр команда, идущая на третьем месте, даже не выглядит фаворитом.



Наш прогноз: "Челси", "Ливерпуль".



Иван Громиков специально для FAPL.ru