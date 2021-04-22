Ван дер Сар — фаворит на замену Вудворду в "Юнайтед"
Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар является фаворитом на замену Эду Вудворду в качестве вице-президента "красных дьяволов".
Ван Дер Сара, который с 2016 году трудится исполнительным директором "Аякса" и делает это весьма успешно, давно связывают с возвращением на "Ол Траффорд".
И сейчас может быть идеальный момент для этого, утверждает Manchester Evening News. В "Юнайтед" образовалась вакансия главного человека в клубе — конечно, после владельцев.
Напомним, одновременно с объявлением о выходе из Европейской Суперлиги накануне "дьяволы" сообщили, что Вудворд покинет свой пост в конце 2021 года.
Связь с клубом и высокая квалификация делают Ван дер Сара практически идеальным кандидатом для этой работы, что подтверждается и котировками букмекеров.
Если 50-летний голландец не проявит интереса к возвращению на "Олд Траффорд", "Юнайтед" может обратиться к внутренним резервам и повысить своего управляющего директора Ричарда Арнольда, близкого соратника Вудворда.
22.04.2021 15:00
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Это охуенно было бы.
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Оставьте Аякс в покое мрази, дайте им нормально развиваться
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Ногомячист же лучший управленец, чем бизнесмен.
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