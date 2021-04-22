"Вулверхэмптон" опасается ухода Эшпириту Санту

"Вулверхэмптон" начал готовиться к уходу своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту грядущим летом.

Нуну трудится на "Молинью" с 2017 года. За это время "волки" повысились из Чемпионшипа, превратились в крепкого середняка Премьер-Лиги, а в прошлом сезоне впервые с 1980/81 выступили в еврокубках.



Отличная работа Эшпириту Санту не осталась незамеченной большими клубами, включая "Тоттенхэм", и на "Молинью" всерьез опасаются ухода Нуну грядущим летом, несмотря на рассчитанный до 2023 года контракт.



Как сообщает Daily Mail, "Вулверхэмптон" уже разрабатывает план на случай, если 47-летний португалец все же решит уйти на повышение.



В шорт-лист "волков" на замену Нуну попали бывший наставник "Порту" и "Фенербахче" Витор Перейра, бывший многолетний ассистент Жозе Моуриньо Руй Фариа, а также экс-рулевой "Бенфики" Бруну Лажи.



Интересы всех троих представляет Жорже Мендеш, который также является агентом Эшпириту Санту и вообще тесно сотрудничает с "Вулверхэмптоном".