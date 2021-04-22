"Вулверхэмптон" опасается ухода Эшпириту Санту

Нуну Эшпириту Санту "Вулверхэмптон" начал готовиться к уходу своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту грядущим летом.

Нуну трудится на "Молинью" с 2017 года. За это время "волки" повысились из Чемпионшипа, превратились в крепкого середняка Премьер-Лиги, а в прошлом сезоне впервые с 1980/81 выступили в еврокубках.

Отличная работа Эшпириту Санту не осталась незамеченной большими клубами, включая "Тоттенхэм", и на "Молинью" всерьез опасаются ухода Нуну грядущим летом, несмотря на рассчитанный до 2023 года контракт.

Как сообщает Daily Mail, "Вулверхэмптон" уже разрабатывает план на случай, если 47-летний португалец все же решит уйти на повышение.

В шорт-лист "волков" на замену Нуну попали бывший наставник "Порту" и "Фенербахче" Витор Перейра, бывший многолетний ассистент Жозе Моуриньо Руй Фариа, а также экс-рулевой "Бенфики" Бруну Лажи.

Интересы всех троих представляет Жорже Мендеш, который также является агентом Эшпириту Санту и вообще тесно сотрудничает с "Вулверхэмптоном".


Метки Вулверхэмптон, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 679

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  1. sir-alexferguson 22.04.2021 14:47 # sir-alexferguson
    мужик хотел суперлигу. понять можно

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  2. xah 22.04.2021 14:34 # xah
    Тоттенхем

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  3. kos9k 22.04.2021 14:13 # kos9k
    Чем не вариант для шпор? Тем более уже проверенный в АПЛ

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  4. alexander-arnold 22.04.2021 14:01 # alexander-arnold
    вулверхэмптон смело можно отправлять в чемпионат Португалии.

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