Фанаты заблокировали базу "Юнайтед"
Разъяренные фанаты "Манчестер Юнайтед" заблокировали оба входа на тренировочную базу в Каррингтоне в знак протеста против владельцев клуба Глэйзеров.
Лишь накануне совладелец "красных дьяволов" Аврам Глэйзер публично извинился за участие своего клуба в проекте Европейской Суперлиги, однако этого, как и отставки вице-президента Эда Вудворда, оказалось недостаточно, чтобы погасить возмущение болельщиков.
Свои чувства фанаты выразили, телами и баннерами преградив игрокам и сотрудникам "Юнайтед" дорогу на базу в четверг утром. Как сообщает Sky Sports, эта акция собрал около 20 протестующих.
Поговорив с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером, а также с Майклом Кэрриком, Дарреном Флетчером и Неманьей Матичем, фанаты добровольно удалились. Полиция в ситуацию не вмешивалась.
22.04.2021 13:00
Просмотров: 633
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Самые отбитые пришли, не иначе
(ответить)
Как бы плохо не относился к МУ-МУ, но пригородные всё правильно делают. Каждому футбольному революционеру - дубинкой по рёбрам. Симпатизантов супершабаша - в автозак. А глейзерам вообще надо пятки пробить в полицейском участке.
РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!
(ответить)
Был бы ОМОН, а не полиция, то он износиловал бы не только фанатов, но и Сульшера, Каррика и Флетчера вместе взятых.
(ответить)
Срочно подогнать буханку ОМОНа. Ишь ты, чего вздумали, протестовать ещё.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий