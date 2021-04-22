Фанаты заблокировали базу "Юнайтед"

Фанаты Манчестер Юнайтед Разъяренные фанаты "Манчестер Юнайтед" заблокировали оба входа на тренировочную базу в Каррингтоне в знак протеста против владельцев клуба Глэйзеров.

Лишь накануне совладелец "красных дьяволов" Аврам Глэйзер публично извинился за участие своего клуба в проекте Европейской Суперлиги, однако этого, как и отставки вице-президента Эда Вудворда, оказалось недостаточно, чтобы погасить возмущение болельщиков.

Свои чувства фанаты выразили, телами и баннерами преградив игрокам и сотрудникам "Юнайтед" дорогу на базу в четверг утром. Как сообщает Sky Sports, эта акция собрал около 20 протестующих.

Поговорив с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером, а также с Майклом Кэрриком, Дарреном Флетчером и Неманьей Матичем, фанаты добровольно удалились. Полиция в ситуацию не вмешивалась.

Фанаты Манчестер Юнайтед


Метки болельщики, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 633

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 22.04.2021 13:15 # ilovemanutd
    Самые отбитые пришли, не иначе

    (ответить)

  2. true-manc 22.04.2021 13:06 # true-manc
    Как бы плохо не относился к МУ-МУ, но пригородные всё правильно делают. Каждому футбольному революционеру - дубинкой по рёбрам. Симпатизантов супершабаша - в автозак. А глейзерам вообще надо пятки пробить в полицейском участке.

    РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!

    (ответить)

  3. warham 22.04.2021 13:06 # warham
    Был бы ОМОН, а не полиция, то он износиловал бы не только фанатов, но и Сульшера, Каррика и Флетчера вместе взятых.

    (ответить)

  4. hachidlo 22.04.2021 13:03 # hachidlo
    Срочно подогнать буханку ОМОНа. Ишь ты, чего вздумали, протестовать ещё.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: