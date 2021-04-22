Фанаты заблокировали базу "Юнайтед"

Разъяренные фанаты "Манчестер Юнайтед" заблокировали оба входа на тренировочную базу в Каррингтоне в знак протеста против владельцев клуба Глэйзеров.

Лишь накануне совладелец "красных дьяволов" Аврам Глэйзер публично извинился за участие своего клуба в проекте Европейской Суперлиги, однако этого, как и отставки вице-президента Эда Вудворда, оказалось недостаточно, чтобы погасить возмущение болельщиков.



Свои чувства фанаты выразили, телами и баннерами преградив игрокам и сотрудникам "Юнайтед" дорогу на базу в четверг утром. Как сообщает Sky Sports, эта акция собрал около 20 протестующих.



Поговорив с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером, а также с Майклом Кэрриком, Дарреном Флетчером и Неманьей Матичем, фанаты добровольно удалились. Полиция в ситуацию не вмешивалась.



