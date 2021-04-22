"Рейнджерс" и "Селтик" могут присоединиться к Премьер-Лиге

Рейнджерс и Селтик Провал проекта Европейской Суперлиги может подтолкнуть Премьер-Лигу к изменениям, благодаря которым к числу участников высшего английского дивизиона присоединятся шотландские гранды "Селтик" и "Рейнджерс".

Несмотря на то, что представители "большой шестерки" отказались от участия в Суперлиге, они по-прежнему чувствуют, что нынешние соревнования, включая Премьер-Лигу, нуждаются в реформах.

Как утверждает The Sun, эта ситуация может дать толчок к появлению Британской Суперлиги, которая — в отличие от мертворожденного проекта Флорентино Переса — получит поддержку ФИФА, УЕФА и британского правительства.

При таком раскладе Премьер-Лига получила бы легендарное дерби Старой Фирмы, а "Селтик" и "Рейнджерс" — допуск к действительно большим деньгам.

"Появилась бы Суперлига или нет, все мы чувствуем, что Премьер-Лига нуждается в изменениях и улучшениях. Настало время открыть дверь для "Рейнджерс" и "Селтика". Это имело бы смысл для каждого", — цитирует свой источник издание.


Метки Премьер-Лига, Рейнджерс, Селтик

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 22.04.2021 11:32 # superglor
    ИЗВЕРГИ! Они убивают мечту всех шотландских детей и маленьких клубов!

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  2. meshuggah 22.04.2021 11:29 # meshuggah
    меха спездел
    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/hoolsultras/2913306.html

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  3. dallaslp 22.04.2021 11:18 # dallaslp
    и вылетят в Шип

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  4. bezviz 22.04.2021 11:15 # bezviz
    эти селтик и рейнджерс быстро вылетят обратно...

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  5. alexomck 22.04.2021 11:09 # alexomck
    вот и топчики подъехали, вестимо, спасают шотландский чемпионат:)

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  6. kos9k 22.04.2021 11:09 # kos9k
    Хорошая идея, хоть и источник дерьмо.

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  7. lampard88888888 22.04.2021 11:01 # lampard88888888
    А это разве не убивает Шотландскую лигу?

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