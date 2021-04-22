"Рейнджерс" и "Селтик" могут присоединиться к Премьер-Лиге
Провал проекта Европейской Суперлиги может подтолкнуть Премьер-Лигу к изменениям, благодаря которым к числу участников высшего английского дивизиона присоединятся шотландские гранды "Селтик" и "Рейнджерс".
Несмотря на то, что представители "большой шестерки" отказались от участия в Суперлиге, они по-прежнему чувствуют, что нынешние соревнования, включая Премьер-Лигу, нуждаются в реформах.
Как утверждает The Sun, эта ситуация может дать толчок к появлению Британской Суперлиги, которая — в отличие от мертворожденного проекта Флорентино Переса — получит поддержку ФИФА, УЕФА и британского правительства.
При таком раскладе Премьер-Лига получила бы легендарное дерби Старой Фирмы, а "Селтик" и "Рейнджерс" — допуск к действительно большим деньгам.
"Появилась бы Суперлига или нет, все мы чувствуем, что Премьер-Лига нуждается в изменениях и улучшениях. Настало время открыть дверь для "Рейнджерс" и "Селтика". Это имело бы смысл для каждого", — цитирует свой источник издание.
22.04.2021 11:00
Просмотров: 830
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ИЗВЕРГИ! Они убивают мечту всех шотландских детей и маленьких клубов!
(ответить)
меха спездел
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/hoolsultras/2913306.html
(ответить)
и вылетят в Шип
(ответить)
эти селтик и рейнджерс быстро вылетят обратно...
(ответить)
вот и топчики подъехали, вестимо, спасают шотландский чемпионат:)
(ответить)
Хорошая идея, хоть и источник дерьмо.
(ответить)
А это разве не убивает Шотландскую лигу?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий