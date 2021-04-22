Гвардиола: "Фоден становится серьезным игроком"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил возросшую важность полузащитника Фила Фодена для команды.

20-летний Фоден, который недавно отметился победными голами в обоих четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии", помог "горожанам" ответить на супербыстрый гол Джона Макгинна в противостоянии с "Астон Виллой" накануне вечером.



Гол на "Вилла Парк" стал для Фила его 14-м за "Сити" в этом сезоне с учетом всех соревнований, и после победы 1:3 Гвардиола не мог не отметить прогресс юного англичанина.



"Он растет, этот парень растет. Он постоянно делает шаги вперед. Прямо сейчас он оказывает огромное влияние на нашу игру. Он так агрессивен, когда без мяча. Он становится серьезным игроком".



"Если парни, которые в 19-20 лет неудержимы. Другие и 29-30 не становятся такими".



"Прямо сейчас, особенно в последних матчах, Фил становится таким важным игроком. Он оказывает такое большое влияние при игре возле чужих ворот", — цитирует Фодена Sky Sports.