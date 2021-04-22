Гвардиола: "Фоден становится серьезным игроком"

Фил Фоден Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил возросшую важность полузащитника Фила Фодена для команды.

20-летний Фоден, который недавно отметился победными голами в обоих четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии", помог "горожанам" ответить на супербыстрый гол Джона Макгинна в противостоянии с "Астон Виллой" накануне вечером.

Гол на "Вилла Парк" стал для Фила его 14-м за "Сити" в этом сезоне с учетом всех соревнований, и после победы 1:3 Гвардиола не мог не отметить прогресс юного англичанина.

"Он растет, этот парень растет. Он постоянно делает шаги вперед. Прямо сейчас он оказывает огромное влияние на нашу игру. Он так агрессивен, когда без мяча. Он становится серьезным игроком".

"Если парни, которые в 19-20 лет неудержимы. Другие и 29-30 не становятся такими".

"Прямо сейчас, особенно в последних матчах, Фил становится таким важным игроком. Он оказывает такое большое влияние при игре возле чужих ворот", — цитирует Фодена Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 617

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 22.04.2021 11:28 # alexomck
    "Прямо сейчас, особенно в последних матчах, Фил становится таким важным игроком. Он оказывает такое большое влияние при игре возле чужих ворот", — цитирует Фодена Sky Sports.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85440/?c=1

    самокритика на уровне:))

    (ответить)

  2. lahmatyj 22.04.2021 10:40 # lahmatyj
    Годный парнишка. Удовольствие наблюдать за его игрой.

    (ответить)

  3. evergr1n 22.04.2021 10:29 # evergr1n
    Мне кажется или это рекорд по кол-ву ошибок в одной статье)

    (ответить)

  4. mancunia-planet 22.04.2021 10:15 # mancunia-planet
    Сейчас это лучший игрок чемпионата! Настоящий готовый топарь

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: