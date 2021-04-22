Фернандиньо: "Футбол победил"

Капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо назвал "победой футбола" отказ английских клубов от участия в Европейской Суперлиге.

После волевой победы 1:2 над "Астон Виллой" Фернандиньо прокомментировал главную новость в европейском футболе за последние дни, признавшись, что игроки "Сити" были против решения своего клуба присоединиться к Суперлиге.



К счастью, открытого противостояния удалось избежать. 35-летний бразилец рад, что здравый смысл взял верх.



"Творилось какое-то безумие с момента, как мы проиграли "Челси" в Кубке Англии в субботу. Парни были слегка подавлены. Затем появились эти новости насчет Суперлиги. Мы слегка удивились, но в конце концов было принято правильное решение".



"Думаю, каждый, кто любит футбол, не поддерживал Суперлигу, включая наших игроков и наш клуб. Мы так рады, что все удалось изменить. Случившееся определенно стало небольшим сюрпризом для каждого".



"Конечно, это была тяжелая ситуация. Мы хотели выяснить причины, мы хотели сказать, что мы против этого, но мы поговорили между игроками и все согласились подождать, пока клуб выпустит заявление. В конце концов футбол победил", — сообщил Фернандиньо Sky Sports.