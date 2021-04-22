Вудворд подал в отставку после того, как отвернулся от владельцев МЮ
Эд Вудворд был вынужден подать в отставку с поста вице-президента "Манчестер Юнайтед", отказавшись поддержать инициативу семейства Глэйзеров по созданию Европейской Суперлиги.
Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, изначально Вудворд не только поддерживал идею Суперлиги, но и активно участвовал в разработке этого проекта.
Однако масштаб того скандала, который прогремел на всю Европу после объявления о создании Суперлиги, заставил Вудворда изменить свое мнение. В понедельник Эд позвонил совладельцу "Юнайтед" Джоэлу Глэйзеру, который был назван вице-президентом нового соревнования, и сообщил, что больше не хочет в этом участвовать.
У Вудворда не осталось иного выбора, кроме как подать в отставку, о которой было объявлено почти одновременно с выходом "красных дьяволов" из Суперлиги.
Пресса сообщала, что Вудворд решил покинуть "Юнайтед" еще несколько месяцев назад, однако источник утверждает, что уход Эда связан исключительно с провалом проекта Суперлиги.
49-летний Вудворд осознал, что совершил "одну из крупнейших ошибок в своей профессиональной карьере", когда решил сделать "Юнайтед" участником закрытого соревнования и вызвал раскол в мире футбола.
Последней каплей для Вудворда стало то, что владельцы клубов-основателей Суперлиги затаились на двое суток после объявления о создании соревнования, не выйдя к публике и не объяснив свои мотивы и выгоду для футбола от появления еще одного турнира.
Теперь бывший бухгалтер и инвестиционный банкир глубоко сожалеет о содеянном и надеется, что его отставка хотя бы покажет людям, что он он умеет признавать ошибки.
Также Вудворд опасается, что отношения между "большой шестеркой" и остальными клубами Премьер-Лиги никогда не будут восстановлены.
Как бы то ни было, Вудворд больше не будет присутствовать на матчах "Юнайтед", а клуб покинет не в конце 2021 года, как было объявлено официально, а уже летом.
22.04.2021 08:00
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Последние комментарии:
Тупым фанатам лучше поддержать корумпированные УЕФА и ФИФА и судейский произвол, не удивительно одни бухарики на стадионе
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Там, за кулисами, ещё много чего произошло. Просто Вурворд саломку себе постелил.
Может просто его не захотели брать на "вечеринку"))
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Гений.
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Ненавидимый всеми Вудворд оказался единственным нормальным человеком на Олд Траффорд.
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