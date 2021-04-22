Вудворд подал в отставку после того, как отвернулся от владельцев МЮ

Эд Вудворд был вынужден подать в отставку с поста вице-президента "Манчестер Юнайтед", отказавшись поддержать инициативу семейства Глэйзеров по созданию Европейской Суперлиги.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, изначально Вудворд не только поддерживал идею Суперлиги, но и активно участвовал в разработке этого проекта.



Однако масштаб того скандала, который прогремел на всю Европу после объявления о создании Суперлиги, заставил Вудворда изменить свое мнение. В понедельник Эд позвонил совладельцу "Юнайтед" Джоэлу Глэйзеру, который был назван вице-президентом нового соревнования, и сообщил, что больше не хочет в этом участвовать.



У Вудворда не осталось иного выбора, кроме как подать в отставку, о которой было объявлено почти одновременно с выходом "красных дьяволов" из Суперлиги.



Пресса сообщала, что Вудворд решил покинуть "Юнайтед" еще несколько месяцев назад, однако источник утверждает, что уход Эда связан исключительно с провалом проекта Суперлиги.



49-летний Вудворд осознал, что совершил "одну из крупнейших ошибок в своей профессиональной карьере", когда решил сделать "Юнайтед" участником закрытого соревнования и вызвал раскол в мире футбола.



Последней каплей для Вудворда стало то, что владельцы клубов-основателей Суперлиги затаились на двое суток после объявления о создании соревнования, не выйдя к публике и не объяснив свои мотивы и выгоду для футбола от появления еще одного турнира.



Теперь бывший бухгалтер и инвестиционный банкир глубоко сожалеет о содеянном и надеется, что его отставка хотя бы покажет людям, что он он умеет признавать ошибки.



Также Вудворд опасается, что отношения между "большой шестеркой" и остальными клубами Премьер-Лиги никогда не будут восстановлены.



Как бы то ни было, Вудворд больше не будет присутствовать на матчах "Юнайтед", а клуб покинет не в конце 2021 года, как было объявлено официально, а уже летом.