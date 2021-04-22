Гвардиола: "Проиграть "Вилле" было бы опасно"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команда оказалась бы в опасной ситуации, если бы проиграла "Астон Вилле" в среду вечером.

К выезду на "Вилла Парк" подопечные Гвардиолы подходили, имея восемь очков преимущества над занимающим второе место в Премьер-Лиге "Манчестер Юнайтед".



Несмотря на пропущенный на первой минуте гол и удаление Джона Стоунса в первом тайме, "горожане" смогли одержать победу 1:2 над "вилланами", и Гвардиола считает этот результат едва ли не определяющим для чемпионской гонки, интрига в которой так и не возникла.



"Поражение в сегодняшнем матче сделало бы заключительные матчи опасными, потому что "Юнайтед" находится в своей лучшей форме и много побеждает. Если им нужно победить, они побеждают — такое ощущение есть у меня".



"Мы заслужили стать чемпионами, учитывая то, как мы до сих пор играли в этом сезоне. И когда перед пятью заключительными матчами у тебя есть такое преимущество, и ты зависишь только от себя, это поднимает дух", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.