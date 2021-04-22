Перес винит клуб Премьер-Лиги в развале Суперлиги

Президент Европейской Суперлиги Флорентино Перес выступил в защиту скандального проекта, в развале которого он винит неназванный клуб Премьер-Лиги.

Объявив о присоединении к Суперлиге, спустя всего двое суток все шесть английских команд вышли из проекта, поддавшись колоссальному общественному давлению.



Перес чувствует, что среди 12 клубов-основателей Суперлиги был один, из-за неуверенности которого вся затея потерпела крах. Однако Флорентино надеется возродить проект в новом обличии, допуская возвращение представителей Премьер-Лиги.



"Сейчас проект Суперлиги поставлен на паузу, я могу подтвердить это. "Ювентус" и "Милан" не вышли из Суперлиги. "Реал", "Барселона", "Ювентус" и "Милан" все еще ведут переговоры в поисках решений".



"Если этот проект не сработает, сработает другой. Помните: все 12 клубов заключили контракт с обязательствами".



"Мне слегка грустно, я расстроен. Мы работали над этим проектом три года, сражаясь с текущей финансовой ситуацией в испанском футболе. Нас легко понять: ты не можешь трогать Ла Лигу, значит должен искать возможность зарабатывать больше денег посреди недели".



"Лига Чемпионов устарела своим форматом и интересна, только начиная с четвертьфиналов".



"Суммарно эти 12 команд потеряли 650 миллионов евро в прошлом сезоне. В этом сезоне будет вдвое или втрое больше. Очевидно, у Лиги Чемпионов нерабочий формат".



"Среди шести английских команд был кое-кто, кто не имел особого интереса к Суперлиге, и это начало влиять на других. Появился страх. Эта команда никогда не была уверена до конца".



"Против нас развернули кампанию, полностью манипулируя фактами и утверждая, что мы убьем национальные чемпионаты. Говорили, что мы убьем футбол, и это ужасно. Но мы работали, чтобы спасти футбол".



"Есть люди, наделенные привилегиями, которые они не хотят терять. Они хотят командовать клубами, но когда клубы будут разрушены, они лишатся своих привилегий".



"Английские клубы пытались изменить ситуацию, но им сказали, что они убивают футбол. Однако нет иного решения, нежели Суперлига. Либо кто-нибудь должен изобрести что-нибудь другое".



"Английские клубы уходят из-за того шоу, которое устроил УЕФА, и это удивляет меня. Я не хочу обсуждать президента УЕФА, но он должен уметь разговаривать. А так они сделали вид, словно мы взорвали атомную бомбу. Они не дали нам возможности все объяснить, потому что они не хотят ничего менять".



"Так не может быть, чтобы шесть клубов в Англии теряли деньги, 14 зарабатывали. В Испании первые три теряют деньги, остальные зарабатывают. Так не может продолжаться, но в данный момент богатые клубы — те, которые теряют деньги".



"Возможно, мы что-нибудь слегка поменяем — возьмем первые четыре команды из Англии, первые четыре из Испании. Важно, чтобы большие команды играли друг против друга, и тога дети будут смотреть футбол".



"Клубы-основатели верили в этот проект. Он не мертв. Мы продолжим работать".



"Протесты фанатов "Челси"? Там собралось 40 человек близ "Стэмфорд Бридж"... Если хотите, я скажу вам, кто их привел".



"Почему я не консультировался с фанатами "Реала"? Может быть, мне еще спрашивать их, кого из игроков купить? Если мы скажем фанатам "Реала", что будем играть против одной из манчестерских команд или против "Барселоны" каждую неделю, думаете они скажут "нет"? — сообщил Перес El Larguero.