"Сити" одержал волевую победу над "Виллой" и приблизился к титулу

Фил Фоден Пропустив гол уже на первой минуте, "Манчестер Сити" смог одержать победу 1:2 в гостях у "Астон Виллы".

Место травмированного Трезеге в стартовом составе "вилланов" занял 19-летний Джейкоб Рэмси.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на вылет из Кубка Англии сразу восемью перестановками. Уцелели лишь Рубен Диаш, Родри и Габриэль Жезус.

Счет в матче на "Вилла Парк" был открыт уже спустя 20 секунд после начала. Олли Уоткис с левого края выполнил прострел в центр штрафной, а Джон Макгинн нанес удар в касание из под Александра Зинченко — 1:0.

Чрезвычайно быстро открыв счет, далее хозяева перешли на осадное положение и принялись сдерживать "Сити".

Гости оказывали давление и на 22-й минуте довольно буднично сравняли счет. Бернарду Силва забежал на правом краю штрафной и после своевременного паса от Рияда Махреза перевел мяч в центр под удар Филу Фодену — 1:1.

"Горожане" продолжили диктовать игру и на 40-й минуте вышли вперед. "Вилланы" отбились после углового, но мяч был возвращен в штрафную, и после передачи верхом от Силвы точный удар головой нанес Родри — 1:2. Испанец воспользовался тем, что Эмилиано Мартинес ошибся при игре на выходе.

А перед самым перерывом "Сити" внезапно остался вдесятером. Сходив к монитору, рефери Питер Бэнкс заменил желтую карточку на красную, наказав Стоунса за грубую игру против Рэмси.

Однако численное преимущество "вилланы" сохраняли недолго. На 56-й минуте Бэнкс уравнял составы, удалив Мэтти Кэша за вторую желтую карточку.

При игре 10 на 10 "горожане" владели тотальным преимуществом, почти не выпускали мяч, совершили уйму прострелов и подали уйму угловых. С созданием моментов было сложнее, однако гости не позволили усомниться в своей победе.

Ни супербыстрый гол соперника, ни удаление Джона Стоунса не смутили "Сити", который одержал весьма уверенную победу. Если бы не ответное удаление, игра могла бы быть другой, а так у "Виллы" даже не было шансов уйти от поражения.

"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2021 00:10

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  1. hunter022 22.04.2021 00:23 # hunter022
    Сити показал Ливерпулю как играть на Вилла парк

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  2. mancityman 22.04.2021 00:20 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  3. madchester 22.04.2021 00:20 # madchester
    Чё там скам ещё в гонки?

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  4. kler 22.04.2021 00:18 # kler
    просто КОРОЛИ!!!
    просто обоссали всю эту суперлигу
    просто обоссали всю АПЛ
    просто обоссали всех юзеров фапли

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  5. kukuruzzo 22.04.2021 00:18 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!! Лемрази чешут свою мозговую залупу.

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  6. madchester 22.04.2021 00:15 # madchester
    Блядь ну без валидола ну никак нельзя!

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  7. griezmann 22.04.2021 00:15 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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