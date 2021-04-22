"Сити" одержал волевую победу над "Виллой" и приблизился к титулу
Пропустив гол уже на первой минуте, "Манчестер Сити" смог одержать победу 1:2 в гостях у "Астон Виллы".
Место травмированного Трезеге в стартовом составе "вилланов" занял 19-летний Джейкоб Рэмси.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на вылет из Кубка Англии сразу восемью перестановками. Уцелели лишь Рубен Диаш, Родри и Габриэль Жезус.
Счет в матче на "Вилла Парк" был открыт уже спустя 20 секунд после начала. Олли Уоткис с левого края выполнил прострел в центр штрафной, а Джон Макгинн нанес удар в касание из под Александра Зинченко — 1:0.
Чрезвычайно быстро открыв счет, далее хозяева перешли на осадное положение и принялись сдерживать "Сити".
Гости оказывали давление и на 22-й минуте довольно буднично сравняли счет. Бернарду Силва забежал на правом краю штрафной и после своевременного паса от Рияда Махреза перевел мяч в центр под удар Филу Фодену — 1:1.
"Горожане" продолжили диктовать игру и на 40-й минуте вышли вперед. "Вилланы" отбились после углового, но мяч был возвращен в штрафную, и после передачи верхом от Силвы точный удар головой нанес Родри — 1:2. Испанец воспользовался тем, что Эмилиано Мартинес ошибся при игре на выходе.
А перед самым перерывом "Сити" внезапно остался вдесятером. Сходив к монитору, рефери Питер Бэнкс заменил желтую карточку на красную, наказав Стоунса за грубую игру против Рэмси.
Однако численное преимущество "вилланы" сохраняли недолго. На 56-й минуте Бэнкс уравнял составы, удалив Мэтти Кэша за вторую желтую карточку.
При игре 10 на 10 "горожане" владели тотальным преимуществом, почти не выпускали мяч, совершили уйму прострелов и подали уйму угловых. С созданием моментов было сложнее, однако гости не позволили усомниться в своей победе.
Ни супербыстрый гол соперника, ни удаление Джона Стоунса не смутили "Сити", который одержал весьма уверенную победу. Если бы не ответное удаление, игра могла бы быть другой, а так у "Виллы" даже не было шансов уйти от поражения.
"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
22.04.2021 00:10
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Последние комментарии:
Сити показал Ливерпулю как играть на Вилла парк
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КОРОЛИ!!!
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Чё там скам ещё в гонки?
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просто КОРОЛИ!!!
просто обоссали всю эту суперлигу
просто обоссали всю АПЛ
просто обоссали всех юзеров фапли
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КОРОЛИ!!! Лемрази чешут свою мозговую залупу.
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Блядь ну без валидола ну никак нельзя!
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КОРОЛИ!!!
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