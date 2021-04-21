"Сити" извинился перед своими фанатами за Суперлигу
"Манчестер Сити" направил индивидуальное письмо по электронной почте каждому своему фанату, извинившись за скандал с Европейской Суперлигой.
Согласно слухам, "Сити" первым из числа 12 клубов-основателей Суперлиги решил выйти из проекта, чем положил начало развалу соревнования.
Как и "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", "горожане" тоже решили извиниться перед своими поклонниками через исполнительного директора клуба Феррана Сориано.
"Как и всегда, мы принимаем решения в лучших интересах клуба, и мы верили, что участие в такого рода инициативе может оказаться необходимым для способности клуба быть успешными и расти в будущем".
"Принимая это решение, мы допустили ошибку, не напомнив себе о неразрывной связи между страстью наших фанатов и правом на возможность быть успешным".
"Эта истина имеет фундаментальное значение для ДНК "Манчестер Сити", и руководство глубоко сожалеет об этом решении, при принятии которого мы упустили из виду исторические ценности клуба".
"Мы совершили ошибку, и мы искренне извиняемся перед своими фанатами за расстройство, разочарование и страдания, причиненные за последние 72 часов", — пишет Сориано.
21.04.2021 23:00
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извинились в пустоту))
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КОРОЛИ!!!
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Кололи унитаза
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КОРОЛИ!!!
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Извинились для конспирации, чтобы о нашем сговоре с УЕФА никто ничего не понял.
Итог:
Манчестер Сити - это единственный клуб, сохранивший целостность и единство во время супелиговской истерии.
>Все болельщики в едином порыве не поддержали вступление в Суперлигу
>Все сотрудники изначально не желали вступать в Суперлигу
>Владельцев клуба идеи "Суперлиг" никогда не прельщали
>Всего лишь доблестно выполнили поручение УЕФА
>Вошли последними, вышли первыми, развалив супер-шапито Переса
Просто КОРОЛИ. Горжусь своим клубом!
C'mon CITY!
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