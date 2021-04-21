"Сити" извинился перед своими фанатами за Суперлигу

Ферран Сориано "Манчестер Сити" направил индивидуальное письмо по электронной почте каждому своему фанату, извинившись за скандал с Европейской Суперлигой.

Согласно слухам, "Сити" первым из числа 12 клубов-основателей Суперлиги решил выйти из проекта, чем положил начало развалу соревнования.

Как и "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", "горожане" тоже решили извиниться перед своими поклонниками через исполнительного директора клуба Феррана Сориано.

"Как и всегда, мы принимаем решения в лучших интересах клуба, и мы верили, что участие в такого рода инициативе может оказаться необходимым для способности клуба быть успешными и расти в будущем".

"Принимая это решение, мы допустили ошибку, не напомнив себе о неразрывной связи между страстью наших фанатов и правом на возможность быть успешным".

"Эта истина имеет фундаментальное значение для ДНК "Манчестер Сити", и руководство глубоко сожалеет об этом решении, при принятии которого мы упустили из виду исторические ценности клуба".

"Мы совершили ошибку, и мы искренне извиняемся перед своими фанатами за расстройство, разочарование и страдания, причиненные за последние 72 часов", — пишет Сориано.


Метки Европейская Суперлига, Манчестер Сити, Сориано

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2021 23:00

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  1. vertigo-92 22.04.2021 00:26 # vertigo-92
    извинились в пустоту))

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  2. kler 21.04.2021 23:46 # kler
    КОРОЛИ!!!

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  3. liverpoolec23 21.04.2021 23:10 # liverpoolec23
    Кололи унитаза

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  4. mancityman 21.04.2021 23:08 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. true-manc 21.04.2021 23:04 # true-manc
    Извинились для конспирации, чтобы о нашем сговоре с УЕФА никто ничего не понял.

    Итог:
    Манчестер Сити - это единственный клуб, сохранивший целостность и единство во время супелиговской истерии.

    >Все болельщики в едином порыве не поддержали вступление в Суперлигу
    >Все сотрудники изначально не желали вступать в Суперлигу
    >Владельцев клуба идеи "Суперлиг" никогда не прельщали
    >Всего лишь доблестно выполнили поручение УЕФА
    >Вошли последними, вышли первыми, развалив супер-шапито Переса

    Просто КОРОЛИ. Горжусь своим клубом!
    C'mon CITY!

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