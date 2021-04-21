"Сити" извинился перед своими фанатами за Суперлигу

"Манчестер Сити" направил индивидуальное письмо по электронной почте каждому своему фанату, извинившись за скандал с Европейской Суперлигой.

Согласно слухам, "Сити" первым из числа 12 клубов-основателей Суперлиги решил выйти из проекта, чем положил начало развалу соревнования.



Как и "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", "горожане" тоже решили извиниться перед своими поклонниками через исполнительного директора клуба Феррана Сориано.



"Как и всегда, мы принимаем решения в лучших интересах клуба, и мы верили, что участие в такого рода инициативе может оказаться необходимым для способности клуба быть успешными и расти в будущем".



"Принимая это решение, мы допустили ошибку, не напомнив себе о неразрывной связи между страстью наших фанатов и правом на возможность быть успешным".



"Эта истина имеет фундаментальное значение для ДНК "Манчестер Сити", и руководство глубоко сожалеет об этом решении, при принятии которого мы упустили из виду исторические ценности клуба".



"Мы совершили ошибку, и мы искренне извиняемся перед своими фанатами за расстройство, разочарование и страдания, причиненные за последние 72 часов", — пишет Сориано.