"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"

Сон Хен Мин В первом после увольнения Жозе Моуриньо матче "Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" со счетом 2:1.

Временно исполняющий обязанности главного тренера "шпор" Райан Мейсон ввел в стартовый состав Джовани Ло Чельсо, Лукаса Моуру и Гарета Бэйла, которые заменили Джо Родона, Муссу Сиссоко и Харри Кейна.

Наставник "святых" Ральф Хазенхюттль вернул в команду Алекса Маккарти, Мохаммеда Салису, Натана Теллу, Тео Уолкотта и Че Адамса относительно поражения от "Лестера" в Кубке Англии.

Мяч едва не побывал в воротах "Тоттенхэма" уже на второй минуте, но Уго Льорис каким-то чудом отразил и удар Салису головой, и добивание Адамса ногой.

"Саутгемптон" играл очень бодро в начале матча, а на 30-й минуте, предварительно взяв небольшую паузу, открыл счет. Это Данни Ингс сыграл на опережение и пробил головой после подачи Джеймсом Уорд-Проузом углового — 0:1.

Хозяева за весь первый тайм ни разу не пробили в створ ворот Маккарти и создали лишь один реальный момент, но Моура из центра штрафной запустил мяч выше.

После перерыва "шпоры" определенно прибавили, и на 60-й минуте их давление принесло плоды. Удар Моуры из пределов штрафной был заблокирован, но мяч отскочил к Бэйлу, который закрутил мяч в ворота с острого угла — 1:1.

В дальнейшем "Тоттенхэм" по-прежнему выглядел лучше, но с созданием опасных моментов возникали сложности.

На 75-й минуте Сон Хен Мин поразил ворота из центра штрафной после паса слева от Регилона, однако после взаимодействия с системой VAR рефери отменил гол — Моура перекрывал обзор голкиперу, а значит находился в активном офсайде.

Попытки хозяев вырвать победу были не слишком убедительны, но удача им все же улыбнулась. В концовке в ворота "святых" был назначен пенальти за фол Дженепо на Харри Уинксе, и Сон с 11-метровой отметки принес победу своей команде — 2:1.

"Тоттенхэм" был совершенно невыразителен в первом тайме, однако случившийся после перерыва камбэк вселяет в фанатов "шпор" робкую надежду в преддверии воскресного финала Кубка Лиги.

"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2021 21:55

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Последние комментарии:




  1. mancityman 21.04.2021 22:59 # mancityman
    Стоунс далбае6

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  2. true-manc 21.04.2021 22:56 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  3. griezmann 21.04.2021 22:56 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  4. mancityman 21.04.2021 22:55 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. lexa-arsenal 21.04.2021 22:52 # lexa-arsenal
    Убей колбасника

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  6. denkik 21.04.2021 22:52 # denkik
    Похоже вместе с Норвичем в АПЛ выходит Уотфорд. Никаких сюрпризов. В чемпионшипе уже тоже свои постоянные чемпионы. Осталось только понять, кто будет третьим.

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  7. lexa-arsenal 21.04.2021 22:51 # lexa-arsenal
    1-я научная биография Трента-Александра Арнольда

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  8. gameboy 21.04.2021 22:46 # gameboy
    КОКОКО!!!

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  9. griezmann 21.04.2021 22:39 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  10. true-manc 21.04.2021 22:38 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  11. mancityman 21.04.2021 22:38 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  12. hunter022 21.04.2021 22:37 # hunter022
    Филя сравнял

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  13. roberto-89 21.04.2021 22:30 # roberto-89
    Королевы ухехехехехехеехехехехехехехеехехехех

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  14. makeewadim 21.04.2021 22:30 # makeewadim
    Играют так же дерьмово. Пеналь всё решил!

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  15. anabanana94 21.04.2021 22:27 # anabanana94
    https://stihi.ru/avtor/truemanc

    норм тут чердак течет у пацана)

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  16. scauzer11 21.04.2021 22:24 # scauzer11
    когда взял победу сито с форой, вот так оно и бывает))

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  17. drogba11cool 21.04.2021 22:23 # drogba11cool
    Отыграются в любом случае

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  18. alexomck 21.04.2021 22:20 # alexomck
    зачем Пеп ставит этого зинченко вечно привозящего в состав

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  19. lexa-arsenal 21.04.2021 22:19 # lexa-arsenal
    Суперсосити показывает почему он первым вышел из Суперлиги

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  20. sausage 21.04.2021 22:19 # sausage
    Ахахахаах, королям уже присунули)

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