В первом после увольнения Жозе Моуриньо матче "Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" со счетом 2:1.

Временно исполняющий обязанности главного тренера "шпор" Райан Мейсон ввел в стартовый состав Джовани Ло Чельсо, Лукаса Моуру и Гарета Бэйла, которые заменили Джо Родона, Муссу Сиссоко и Харри Кейна.



Наставник "святых" Ральф Хазенхюттль вернул в команду Алекса Маккарти, Мохаммеда Салису, Натана Теллу, Тео Уолкотта и Че Адамса относительно поражения от "Лестера" в Кубке Англии.



Мяч едва не побывал в воротах "Тоттенхэма" уже на второй минуте, но Уго Льорис каким-то чудом отразил и удар Салису головой, и добивание Адамса ногой.



"Саутгемптон" играл очень бодро в начале матча, а на 30-й минуте, предварительно взяв небольшую паузу, открыл счет. Это Данни Ингс сыграл на опережение и пробил головой после подачи Джеймсом Уорд-Проузом углового — 0:1.



Хозяева за весь первый тайм ни разу не пробили в створ ворот Маккарти и создали лишь один реальный момент, но Моура из центра штрафной запустил мяч выше.



После перерыва "шпоры" определенно прибавили, и на 60-й минуте их давление принесло плоды. Удар Моуры из пределов штрафной был заблокирован, но мяч отскочил к Бэйлу, который закрутил мяч в ворота с острого угла — 1:1.



В дальнейшем "Тоттенхэм" по-прежнему выглядел лучше, но с созданием опасных моментов возникали сложности.



На 75-й минуте Сон Хен Мин поразил ворота из центра штрафной после паса слева от Регилона, однако после взаимодействия с системой VAR рефери отменил гол — Моура перекрывал обзор голкиперу, а значит находился в активном офсайде.



Попытки хозяев вырвать победу были не слишком убедительны, но удача им все же улыбнулась. В концовке в ворота "святых" был назначен пенальти за фол Дженепо на Харри Уинксе, и Сон с 11-метровой отметки принес победу своей команде — 2:1.



"Тоттенхэм" был совершенно невыразителен в первом тайме, однако случившийся после перерыва камбэк вселяет в фанатов "шпор" робкую надежду в преддверии воскресного финала Кубка Лиги.



"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче