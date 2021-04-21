"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"
В первом после увольнения Жозе Моуриньо матче "Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" со счетом 2:1.
Временно исполняющий обязанности главного тренера "шпор" Райан Мейсон ввел в стартовый состав Джовани Ло Чельсо, Лукаса Моуру и Гарета Бэйла, которые заменили Джо Родона, Муссу Сиссоко и Харри Кейна.
Наставник "святых" Ральф Хазенхюттль вернул в команду Алекса Маккарти, Мохаммеда Салису, Натана Теллу, Тео Уолкотта и Че Адамса относительно поражения от "Лестера" в Кубке Англии.
Мяч едва не побывал в воротах "Тоттенхэма" уже на второй минуте, но Уго Льорис каким-то чудом отразил и удар Салису головой, и добивание Адамса ногой.
"Саутгемптон" играл очень бодро в начале матча, а на 30-й минуте, предварительно взяв небольшую паузу, открыл счет. Это Данни Ингс сыграл на опережение и пробил головой после подачи Джеймсом Уорд-Проузом углового — 0:1.
Хозяева за весь первый тайм ни разу не пробили в створ ворот Маккарти и создали лишь один реальный момент, но Моура из центра штрафной запустил мяч выше.
После перерыва "шпоры" определенно прибавили, и на 60-й минуте их давление принесло плоды. Удар Моуры из пределов штрафной был заблокирован, но мяч отскочил к Бэйлу, который закрутил мяч в ворота с острого угла — 1:1.
В дальнейшем "Тоттенхэм" по-прежнему выглядел лучше, но с созданием опасных моментов возникали сложности.
На 75-й минуте Сон Хен Мин поразил ворота из центра штрафной после паса слева от Регилона, однако после взаимодействия с системой VAR рефери отменил гол — Моура перекрывал обзор голкиперу, а значит находился в активном офсайде.
Попытки хозяев вырвать победу были не слишком убедительны, но удача им все же улыбнулась. В концовке в ворота "святых" был назначен пенальти за фол Дженепо на Харри Уинксе, и Сон с 11-метровой отметки принес победу своей команде — 2:1.
"Тоттенхэм" был совершенно невыразителен в первом тайме, однако случившийся после перерыва камбэк вселяет в фанатов "шпор" робкую надежду в преддверии воскресного финала Кубка Лиги.
"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче
21.04.2021 21:55
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Стоунс далбае6
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Убей колбасника
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Похоже вместе с Норвичем в АПЛ выходит Уотфорд. Никаких сюрпризов. В чемпионшипе уже тоже свои постоянные чемпионы. Осталось только понять, кто будет третьим.
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1-я научная биография Трента-Александра Арнольда
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КОКОКО!!!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Филя сравнял
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Королевы ухехехехехехеехехехехехехехеехехехех
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Играют так же дерьмово. Пеналь всё решил!
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https://stihi.ru/avtor/truemanc
норм тут чердак течет у пацана)
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когда взял победу сито с форой, вот так оно и бывает))
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Отыграются в любом случае
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зачем Пеп ставит этого зинченко вечно привозящего в состав
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Суперсосити показывает почему он первым вышел из Суперлиги
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Ахахахаах, королям уже присунули)
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