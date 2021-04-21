Джоэл Глэйзер извинился за участие МЮ в проекте Суперлиги

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глэйзер извинился перед болельщиками своего клуба за скандал, связанный с Европейской Суперлигой.

Накануне "Юнайтед" объявил о выходе из проекта Суперлиги, а также сообщил об отставке вице-президента Эда Вудворда, которого, как предположил эксперт Sky Sports Гари Невилл, владельцы клуба просто "отдали на растерзание толпы".



А сегодня Джоэл Глэйзер, который ранее был назван вице-президентом Суперлиги, все-таки решил последовать примеру "Арсенала" и "Ливерпуля", попросив прощения у фанатов.



"За последние дни мы стали свидетелями той великой страсти, которую генерирует футбол, а также глубокой преданности наших фанатов этому великому клубу".



"Вы дали очень четко понять, что вы против Европейской Суперлиги, и мы услышали. Мы ошиблись, и мы хотим показать, что можем исправить ситуацию".



"Я понимаю, что потребуется время, чтобы залечить эти раны и ссадины, и я лично настроен восстановить доверие наших фанатов и извлечь урок из того послания, которое вы столь убедительно направили нам".



"Мы по-прежнему считаем, что европейский футбол должен быть более устойчивым на всех уровнях пирамиды. В то же время мы полностью понимаем, что Суперлига не была правильным решением".



"В поисках более надежной основы мы не смогли проявить достаточное уважение к укоренившимся традициям игры: повышению в классе, вылету, пирамиде. И нам жаль, что так вышло".



"Мы представляем величайший клуб в мире, и мы безоговорочно извиняемся за беспокойство, доставленное в последние дни", — говорится в заявлении Глэйзера.