Джоэл Глэйзер извинился за участие МЮ в проекте Суперлиги

Джоэл Глэйзеры Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глэйзер извинился перед болельщиками своего клуба за скандал, связанный с Европейской Суперлигой.

Накануне "Юнайтед" объявил о выходе из проекта Суперлиги, а также сообщил об отставке вице-президента Эда Вудворда, которого, как предположил эксперт Sky Sports Гари Невилл, владельцы клуба просто "отдали на растерзание толпы".

А сегодня Джоэл Глэйзер, который ранее был назван вице-президентом Суперлиги, все-таки решил последовать примеру "Арсенала" и "Ливерпуля", попросив прощения у фанатов.

"За последние дни мы стали свидетелями той великой страсти, которую генерирует футбол, а также глубокой преданности наших фанатов этому великому клубу".

"Вы дали очень четко понять, что вы против Европейской Суперлиги, и мы услышали. Мы ошиблись, и мы хотим показать, что можем исправить ситуацию".

"Я понимаю, что потребуется время, чтобы залечить эти раны и ссадины, и я лично настроен восстановить доверие наших фанатов и извлечь урок из того послания, которое вы столь убедительно направили нам".

"Мы по-прежнему считаем, что европейский футбол должен быть более устойчивым на всех уровнях пирамиды. В то же время мы полностью понимаем, что Суперлига не была правильным решением".

"В поисках более надежной основы мы не смогли проявить достаточное уважение к укоренившимся традициям игры: повышению в классе, вылету, пирамиде. И нам жаль, что так вышло".

"Мы представляем величайший клуб в мире, и мы безоговорочно извиняемся за беспокойство, доставленное в последние дни", — говорится в заявлении Глэйзера.


Метки Глэйзеры, Европейская Суперлига, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2021 20:00

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  1. alexomck 21.04.2021 21:17 # alexomck
    вот и второй покаявшийся:)

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  2. keane16 21.04.2021 21:15 # keane16
    Холанд, мбапе и варан. Тогда прощен, куесас

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  3. mancunia-planet 21.04.2021 21:14 # mancunia-planet
    Вобще пздц, что происходит

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  4. dallaslp 21.04.2021 20:01 # dallaslp
    а все уже, надо было раньше просить

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  5. true-manc 21.04.2021 20:00 # true-manc
    На колени, сволочь!

    УЕФА стоит на страже интересов белых гетеросексуальных европейцев, потому и прикрыла иудейский-блм-лгбт исход из АПЛ. Не прошёл суперлиговский шабаш Пересов, Глейзеров, Леви и подобных пейсатых!

    Сейчас еще господин Чеферин откроет для всех винонвых "курорт" рядом с каким-нибудь немецким городом (Дахау, например) - вот там пусть пляшут во славу своего бога Мамона и мутят воду.

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