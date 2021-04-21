"Эвертон" заключил новый контракт со своим спортивным директором

Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс заключил с мерсисайдским клубом новый трехлетний контракт.

Брандс определяет трансферную политику "Эвертона" с июня 2018, когда он прибыл на "Гудисон Парк" из ПСВ. Марсель стал быстро укреплять свою репутацию и в январе 2019 вошел в совет директоров "ирисок".



Прямо сейчас 59-летний голландец продолжает поддерживать главного тренера Карло Анчелотти, до этого также поработав с Марку Силвой и Рональдом Куманом.



"Эвертон" — очень особенный футбольный клуб. Клуб с четкими и захватывающими амбициями. Мы хорошо развиваемся, и я верю, что у нас есть все необходимое для достижения успеха", — сообщил Брандс после продления сотрудничества до 2024 года.