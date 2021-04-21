"Тоттенхэм" контактирует с Марселино

"Тоттенхэм" установил контакт с главным тренером "Атлетика" из Бильбао Марселино.

Подтвердив, что Райан Мейсон будет исполнять обязанности главного тренера в остатке сезона, "Тоттенхэм" принялся неспешно искать замену уволенному Жозе Моуриньо.



Согласно слухам, "шпоры" рассматривают кандидатуры таких специалистов, как Юлиан Нагельсманн, Маурицио Сарри и Брендан Роджерс, однако The Athletic утверждает, что целью лондонского клуба является Марселино.



Марселино обладает хорошей репутацией на родине, где ранее ему довелось поработать с "Севильей", "Вильярреалом" и "Валенсией". "Атлетик" он возглавил лишь в январе, но уже успел завоевать Суперкубок Испании, одолев в финале "Барселону".



Контракт 55-летнего испанца с "Атлетиком" рассчитан до 2022 года, но может быть расторгнут в конце этого сезона за небольшую компенсацию.



Помимо переговоров с Марселино, "Тоттенхэм" также задумал вернуть должность спортивного директора, которая пустует с момента ухода Франко Бальдини в 2015 году.