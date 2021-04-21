Босс "Ювентуса" признал, что без английских клубов Суперлиги не может быть

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли признал, что без английских клубов проект Европейской Суперлиги нежизнеспособен.

Накануне вечером все шесть представителей "большой шестерки" Премьер-Лиги объявили о разрыве отношений с Суперлигой, в которую они вступили всего парой дней раньше.



Таким образом, Суперлига разом лишилась половины своих клубов-основателей, а следом и "Атлетико" с "Интером" вышли из проекта, который Аньелли с президентом "Реала" Флорентино Пересом теперь вынуждены заморозить.



"Я по-прежнему считают этот проект красивым. Но если быть честным, я не думаю, что теперь этот проект заработает", — цитирует Аньелли Sky Sports.