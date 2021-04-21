Босс "Ювентуса" признал, что без английских клубов Суперлиги не может быть
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли признал, что без английских клубов проект Европейской Суперлиги нежизнеспособен.
Накануне вечером все шесть представителей "большой шестерки" Премьер-Лиги объявили о разрыве отношений с Суперлигой, в которую они вступили всего парой дней раньше.
Таким образом, Суперлига разом лишилась половины своих клубов-основателей, а следом и "Атлетико" с "Интером" вышли из проекта, который Аньелли с президентом "Реала" Флорентино Пересом теперь вынуждены заморозить.
"Я по-прежнему считают этот проект красивым. Но если быть честным, я не думаю, что теперь этот проект заработает", — цитирует Аньелли Sky Sports.
21.04.2021 17:00
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Последние комментарии:
а где в его словах что-то про англ клубы?
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Всё по делу сказано без ТОП6 клубов не возможно будет сделать ТОП лигу! Тот же Уефа понимает что если запустили бы супер лигу то п зя была бы ЛЧ...конечно жаль что невышло зделать клёвый турнир....но это звонок к переменам!
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Когда взорвёте ФИФА и Уефа то тогда будет возможно :)
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Сам небось свиней неделю не кормил, чтоб они закусили Чеферинами, КРАСUBO
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Допрыгалась жуликоватая итальянская куколка. Теперь его песенка спета. Господин Чеферин наложит пожизненный запрет на участие Ювентуса в еврокубках, чтобы они больше не устраивали Кальчополи и позорные Суперлиголи. Правильно, давно пора!
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удачи и держаться там итальянскому супербрату
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