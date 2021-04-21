Беллерин ждет звонка из ПСЖ

Эктор Беллерин Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин находится в ожидании звонка из ПСЖ.

В данный момент трансферные планы "Арсенала" на лето выглядят довольно неопределенным. "Канониры" могут как выиграть Лигу Европы и попасть в Лигу Чемпионов, так и остаться без еврокубков на будущий сезон вовсе, а это две большие разницы.

Определенно можно сказать лишь то, что "Арсенал" в любом случае будет открыт к продаже Беллерина, который засиделся на "Эмирейтс" и находится в поисках нового карьерного вызова.

Как сообщает издание Sport, Эктор, чей контракт в Лондоне рассчитан до 2023 года, никогда не закрывал дверь перед родной "Барселоной", однако в данный момент у каталонского клуба другие приоритеты.

Куда вероятнее, что 26-летний испанец отправится в ПСЖ, чей основной правый защитник, 30-летний Алессандро Флоренци, находится на "Стад де Франс" лишь в аренде из "Ромы".

Утверждается, что спортивный директор ПСЖ Леонардо уже переговорил с агентом Беллерина, попросив Эктора немного подождать, пока парижане уладят вопрос с будущим Килиана Мбаппе и Неймара.


Метки Арсенал, Беллерин, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2021 16:00

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  1. m-ballack 21.04.2021 16:36 # m-ballack
    Аки залупенсы ждут разрешения от безвиза, чтобы продолжить комментировать фупл. В обеих ситуациях будут обосцаны.

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  2. arsfann 21.04.2021 16:34 # arsfann
    С его нынешней игрой место ему надо подыскать в каком-нибудь Бетисе а не в Псж

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  3. flamic 21.04.2021 16:32 # flamic
    Клоун усатый. Срочно брать Лэмпти вместо него.

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  4. alexomck 21.04.2021 16:17 # alexomck
    подвел Арсенал

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  5. krakovyak 21.04.2021 16:09 # krakovyak
    - Алло, это Беллерин?
    - Да.
    - Мы отказываемся вступать в суперлигу... ту-ту-ту....

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