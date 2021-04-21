Беллерин ждет звонка из ПСЖ
Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин находится в ожидании звонка из ПСЖ.
В данный момент трансферные планы "Арсенала" на лето выглядят довольно неопределенным. "Канониры" могут как выиграть Лигу Европы и попасть в Лигу Чемпионов, так и остаться без еврокубков на будущий сезон вовсе, а это две большие разницы.
Определенно можно сказать лишь то, что "Арсенал" в любом случае будет открыт к продаже Беллерина, который засиделся на "Эмирейтс" и находится в поисках нового карьерного вызова.
Как сообщает издание Sport, Эктор, чей контракт в Лондоне рассчитан до 2023 года, никогда не закрывал дверь перед родной "Барселоной", однако в данный момент у каталонского клуба другие приоритеты.
Куда вероятнее, что 26-летний испанец отправится в ПСЖ, чей основной правый защитник, 30-летний Алессандро Флоренци, находится на "Стад де Франс" лишь в аренде из "Ромы".
Утверждается, что спортивный директор ПСЖ Леонардо уже переговорил с агентом Беллерина, попросив Эктора немного подождать, пока парижане уладят вопрос с будущим Килиана Мбаппе и Неймара.
21.04.2021 16:00
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Аки залупенсы ждут разрешения от безвиза, чтобы продолжить комментировать фупл. В обеих ситуациях будут обосцаны.
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С его нынешней игрой место ему надо подыскать в каком-нибудь Бетисе а не в Псж
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Клоун усатый. Срочно брать Лэмпти вместо него.
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подвел Арсенал
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- Алло, это Беллерин?
- Да.
- Мы отказываемся вступать в суперлигу... ту-ту-ту....
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