Беллерин ждет звонка из ПСЖ

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин находится в ожидании звонка из ПСЖ.

В данный момент трансферные планы "Арсенала" на лето выглядят довольно неопределенным. "Канониры" могут как выиграть Лигу Европы и попасть в Лигу Чемпионов, так и остаться без еврокубков на будущий сезон вовсе, а это две большие разницы.



Определенно можно сказать лишь то, что "Арсенал" в любом случае будет открыт к продаже Беллерина, который засиделся на "Эмирейтс" и находится в поисках нового карьерного вызова.



Как сообщает издание Sport, Эктор, чей контракт в Лондоне рассчитан до 2023 года, никогда не закрывал дверь перед родной "Барселоной", однако в данный момент у каталонского клуба другие приоритеты.



Куда вероятнее, что 26-летний испанец отправится в ПСЖ, чей основной правый защитник, 30-летний Алессандро Флоренци, находится на "Стад де Франс" лишь в аренде из "Ромы".



Утверждается, что спортивный директор ПСЖ Леонардо уже переговорил с агентом Беллерина, попросив Эктора немного подождать, пока парижане уладят вопрос с будущим Килиана Мбаппе и Неймара.