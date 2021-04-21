32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 21 апреля, двумя поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — САУТГЕМПТОН 20:00 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" уволил Жозе Моуриньо, и у подхватившего команду Райана Мейсона будет только этот матч, чтобы подготовиться к воскресному финалу Кубка Лиги. Однако "Саутгемптон" видится подходящим спарринг-партнером для "шпор", ведь "святые" проиграли 11 из 14 последних матчей в Премьер-Лиге и набрали меньше всех в дивизионе очков в 2021 году (10). "Саутгемптон" потерпел девять поражений в 10 последних выездах к "Тоттенхэму".



"Тоттенхэму" будет не хватать нападающего Харри Кейна, который отсутствует с травмой лодыжки.



"Саутгемптон" не может рассчитывать на Уилла Смоллбоуна, Ориоля Ромелу и Майкла Обафеми.



АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:15 Онлайн-трансляция



Не так давно "Астон Вилла" сражалась за попадание в еврокубки, но сейчас, проиграв половину из своих 16 матчей Премьер-Лиги в 2021 году, скатилась в нижнюю половину таблицы. От "Манчестер Сити" ожидают реакции на поражение от "Лидса" и вылет из Кубка Англии — "горожанам" нужно набрать 11 очков в шести заключительных поединках чемпионата, чтобы гарантировать себе титул. "Вилланы" проиграли 11 из 16 последних встреч с "Сити" в Премьер-Лиге.



Вингер "Виллы" Трезеге отправился на операцию на колене. Капитан Джек Грилиш пока не готов вернуться, как и Морган Сансон с Уэсли.



Полузащитник Кевин Де Брюйне не сыграет за "Сити" из-за травмы лодыжки. Серхио Агуэро под вопросом, пропустив три последних матча из-за проблем неустановленного характера.