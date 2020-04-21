14 клубов Премьер-Лиги решают, наказать ли "большую шестерку"

Большая шестерка 14 клубов Премьер-Лиги не имеют единого мнения насчет того, нужно ли применить какие-либо санкции к представителям "большой шестерки" за провалившуюся попытку присоединиться к Европейской Суперлиге.

Напомним, накануне 14 клубов Премьер-Лиги провели видеоконференцию, по итогам которой "единодушно и решительно" осудили инициативу шести своих коллег насчет Суперлиги.

Несмотря на то, что к вечеру вторника все представители "большой шестерки" отказались от участия в Суперлиге, часть клубов Премьер-Лиги считает, что неудачная попытка бунта заслуживает наказания, так как иначе это будет опасный прецедент.

Правило Премьер-Лиги L9 действительно говорит о том, что любой клуб дивизиона может стать участником нового соревнования только с предварительного письменного согласия совета директоров Премьер-Лиги.

Другие клубы придерживаются мнения, что санкции вроде денежных штрафов или снятия очков ударили бы по невиновным: по игрокам, тренерам и фанатам.

"Большая шестерка" имеет огромное коммерческое и спортивное значение для успеха Премьер-Лиги, поэтому остальным 14 клубам нужно тщательно обдумать дальнейшие действия. Уже сегодня может состояться новая видеоконференция по этому поводу, сообщает Sky Sports.


Метки Европейская Суперлига, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 21.04.2021 15:10 # ensiferum
    А как ваша АПЛ блеать образовалась? Клубы в начале 90-ых вышли из состава Английской лиги и сделали свою сверхприбыльную отдельную АПЛ.

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  2. asnural 21.04.2021 14:47 # asnural
    Похоже на восстание петухов на зоне

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  3. m-ballack 21.04.2021 14:32 # m-ballack
    Ахахах

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  4. ilovemanutd 21.04.2021 14:28 # ilovemanutd
    Думаю стоит наказать только Манчестер Сити, где-то 20 очков снять с них

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  5. fc-oil 21.04.2021 14:19 # fc-oil
    Всех в шип! Пусть там в "суперлигу" играют

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  6. mixmaster 21.04.2021 14:17 # mixmaster
    они в атаке там не охуеют? не знают, кто их кормит?

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  7. kos9k 21.04.2021 14:16 # kos9k
    Паразиты будут решать что делать со здоровым организмом, смешно)

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  8. asnural 21.04.2021 14:15 # asnural
    Похоже на взбунтовавшихся жен....ща пизды получат и под шконку опять на десятилетия

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  9. liverfun 21.04.2021 14:15 # liverfun
    в первых рядах наверняка лестер, вхю и эвертон. и кто после этого скажет, что они думают о справедливости, а не только о собственной выгоде?
    и вот ради такого отношения топ6 пошла на попятную.
    если какие-либо меры будут приняты, то большим клубам надо брать себе больше денег от тв прав, это будет соразмерно рискам, которые они на себя берут. все честно.

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  10. alexomck 21.04.2021 14:09 # alexomck
    сейчас Челси в лигу 2 отправят и пенсоокраинцы праздник устроят у себя в гараже:)

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  11. true-manc 21.04.2021 14:07 # true-manc
    Все пересовские шестерки должны получить по заслугам! Больше всех должны поплатиться МЮ Глейзера, что из-за долгов устроили авантюру, ну а меньше всех, видимо, пенсы, которых просто затянула плохая компания и которым это цирк не особо нужен был.

    С Челси - снять несколько десятков очков
    Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал отправить в чемпионшип
    МЮ - расформировать или опустить до пятого дивизиона

    КОРОЛИ не при делах. Мы в последний день туда вступили по заданию Чеферина, чтобы сперва как разведчики понять обстановку у врагов в суперлиговском шабаше, а затем развались эту-недоорганизацию изнутри. (Величайшая спец операция в истории мирового футбола). Всё особенно очевидно, т.к. мы первыми вышли.

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  12. alexander-arnold 21.04.2021 14:06 # alexander-arnold
    ого, вылетевшие клубы тоже будут участвовать в этом цирке?)

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  13. bamboleyro 21.04.2021 14:06 # bamboleyro
    Брайтонам и Вест Бромам - очки!
    Заводы - рабочим!
    Миру - мир!

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  14. vodila 21.04.2021 14:05 # vodila
    -20 очков со всех, чтобы сделать борьбу за выживание и чемпик интереснее))

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  15. warham 21.04.2021 14:01 # warham
    Нихера си, Шеффилд и Брайтоны будут решать, как наказывать Топчиков. Я куею...

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