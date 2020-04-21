14 клубов Премьер-Лиги решают, наказать ли "большую шестерку"
14 клубов Премьер-Лиги не имеют единого мнения насчет того, нужно ли применить какие-либо санкции к представителям "большой шестерки" за провалившуюся попытку присоединиться к Европейской Суперлиге.
Напомним, накануне 14 клубов Премьер-Лиги провели видеоконференцию, по итогам которой "единодушно и решительно" осудили инициативу шести своих коллег насчет Суперлиги.
Несмотря на то, что к вечеру вторника все представители "большой шестерки" отказались от участия в Суперлиге, часть клубов Премьер-Лиги считает, что неудачная попытка бунта заслуживает наказания, так как иначе это будет опасный прецедент.
Правило Премьер-Лиги L9 действительно говорит о том, что любой клуб дивизиона может стать участником нового соревнования только с предварительного письменного согласия совета директоров Премьер-Лиги.
Другие клубы придерживаются мнения, что санкции вроде денежных штрафов или снятия очков ударили бы по невиновным: по игрокам, тренерам и фанатам.
"Большая шестерка" имеет огромное коммерческое и спортивное значение для успеха Премьер-Лиги, поэтому остальным 14 клубам нужно тщательно обдумать дальнейшие действия. Уже сегодня может состояться новая видеоконференция по этому поводу, сообщает Sky Sports.
21.04.2021 14:00
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Последние комментарии:
А как ваша АПЛ блеать образовалась? Клубы в начале 90-ых вышли из состава Английской лиги и сделали свою сверхприбыльную отдельную АПЛ.
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Похоже на восстание петухов на зоне
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Ахахах
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Думаю стоит наказать только Манчестер Сити, где-то 20 очков снять с них
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Всех в шип! Пусть там в "суперлигу" играют
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они в атаке там не охуеют? не знают, кто их кормит?
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Паразиты будут решать что делать со здоровым организмом, смешно)
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Похоже на взбунтовавшихся жен....ща пизды получат и под шконку опять на десятилетия
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в первых рядах наверняка лестер, вхю и эвертон. и кто после этого скажет, что они думают о справедливости, а не только о собственной выгоде?
и вот ради такого отношения топ6 пошла на попятную.
если какие-либо меры будут приняты, то большим клубам надо брать себе больше денег от тв прав, это будет соразмерно рискам, которые они на себя берут. все честно.
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сейчас Челси в лигу 2 отправят и пенсоокраинцы праздник устроят у себя в гараже:)
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Все пересовские шестерки должны получить по заслугам! Больше всех должны поплатиться МЮ Глейзера, что из-за долгов устроили авантюру, ну а меньше всех, видимо, пенсы, которых просто затянула плохая компания и которым это цирк не особо нужен был.
С Челси - снять несколько десятков очков
Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал отправить в чемпионшип
МЮ - расформировать или опустить до пятого дивизиона
КОРОЛИ не при делах. Мы в последний день туда вступили по заданию Чеферина, чтобы сперва как разведчики понять обстановку у врагов в суперлиговском шабаше, а затем развались эту-недоорганизацию изнутри. (Величайшая спец операция в истории мирового футбола). Всё особенно очевидно, т.к. мы первыми вышли.
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ого, вылетевшие клубы тоже будут участвовать в этом цирке?)
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Брайтонам и Вест Бромам - очки!
Заводы - рабочим!
Миру - мир!
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-20 очков со всех, чтобы сделать борьбу за выживание и чемпик интереснее))
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Нихера си, Шеффилд и Брайтоны будут решать, как наказывать Топчиков. Я куею...
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