14 клубов Премьер-Лиги решают, наказать ли "большую шестерку"

14 клубов Премьер-Лиги не имеют единого мнения насчет того, нужно ли применить какие-либо санкции к представителям "большой шестерки" за провалившуюся попытку присоединиться к Европейской Суперлиге.

Напомним, накануне 14 клубов Премьер-Лиги провели видеоконференцию, по итогам которой "единодушно и решительно" осудили инициативу шести своих коллег насчет Суперлиги.



Несмотря на то, что к вечеру вторника все представители "большой шестерки" отказались от участия в Суперлиге, часть клубов Премьер-Лиги считает, что неудачная попытка бунта заслуживает наказания, так как иначе это будет опасный прецедент.



Правило Премьер-Лиги L9 действительно говорит о том, что любой клуб дивизиона может стать участником нового соревнования только с предварительного письменного согласия совета директоров Премьер-Лиги.



Другие клубы придерживаются мнения, что санкции вроде денежных штрафов или снятия очков ударили бы по невиновным: по игрокам, тренерам и фанатам.



"Большая шестерка" имеет огромное коммерческое и спортивное значение для успеха Премьер-Лиги, поэтому остальным 14 клубам нужно тщательно обдумать дальнейшие действия. Уже сегодня может состояться новая видеоконференция по этому поводу, сообщает Sky Sports.