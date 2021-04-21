Невилл: "Глэйзеры должны уйти вслед за Вудвордом"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что Глэйзеры должны покинуть "Манчестер Юнайтед" вслед за вице-президентом Эдом Вудвордом.

Практически одновременно с выходом из проекта Европейской Суперлиги "красные дьяволы" также объявили, что в конце 2021 года Вудворд покинет свой пост.



У Невилла есть своя теория насчет отставки Вудворда, однако Гари считает, что прежде всего в возникшей скандальной ситуации виноваты своенравные владельцы "Юнайтед".



"Конечно, мы не знаем, почему они решили анонсировать его уход именно сейчас. Его могли просто бросить на растерзание толпы".



"Либо Эд Вудворд решил поступить чутко. Он понимал, что ему будет жарко в следующие несколько месяцев, и ему нужно было уйти от этого".



"Факт, в том, что не только Эд Вудворд, но каждый исполнительный директор, который работает в этих клубах и состоит в комитетах УЕФА или ФИФА, должен быть выставлен за дверь, потому что им больше нельзя доверять".



"Эд Вудворд, наверное, еще утром понял, что его время в футболе подошло к концу. Он сделал это, чтобы уйти от критики, которой бы он подвергался в следующие месяцы".



"Однако Эд Вудворд — это лишь верхушка дерева, теперь нам нужно добраться до корней".



"Пока Глэйзеры владеют клубом, они никогда не делали никаких заявлений, никогда не проводили пресс-конференций, но в то же время они выводили деньги из клуба, наращивали долги, и ты ничего не мог с этим поделать, ведь клуб стал частной компанией".



"Они атаковали каждого футбольного фаната в этой стране тем, что они сделали. Глэйзерам больше нет места в Манчестере".



"Мы должны приложить совместные усилия, чтобы изменить правила владения клубами в этой стране. Нам нужна система, которая бы не позволяла таким вещам происходить".



"Нужно разрешить вмешательство либо правительства, либо независимого регулятора. Либо сделать фанатов совладельцами клубов. Мы должны использовать эту ситуацию как катализатор перемен".



"Люди выразили свое мнение. Мы оказались бы на грани анархии, если бы это не прекратилось", — сообщил Невилл в эфире.