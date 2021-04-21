Невилл: "Глэйзеры должны уйти вслед за Вудвордом"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что Глэйзеры должны покинуть "Манчестер Юнайтед" вслед за вице-президентом Эдом Вудвордом.

Практически одновременно с выходом из проекта Европейской Суперлиги "красные дьяволы" также объявили, что в конце 2021 года Вудворд покинет свой пост.

У Невилла есть своя теория насчет отставки Вудворда, однако Гари считает, что прежде всего в возникшей скандальной ситуации виноваты своенравные владельцы "Юнайтед".

"Конечно, мы не знаем, почему они решили анонсировать его уход именно сейчас. Его могли просто бросить на растерзание толпы".

"Либо Эд Вудворд решил поступить чутко. Он понимал, что ему будет жарко в следующие несколько месяцев, и ему нужно было уйти от этого".

"Факт, в том, что не только Эд Вудворд, но каждый исполнительный директор, который работает в этих клубах и состоит в комитетах УЕФА или ФИФА, должен быть выставлен за дверь, потому что им больше нельзя доверять".

"Эд Вудворд, наверное, еще утром понял, что его время в футболе подошло к концу. Он сделал это, чтобы уйти от критики, которой бы он подвергался в следующие месяцы".

"Однако Эд Вудворд — это лишь верхушка дерева, теперь нам нужно добраться до корней".

"Пока Глэйзеры владеют клубом, они никогда не делали никаких заявлений, никогда не проводили пресс-конференций, но в то же время они выводили деньги из клуба, наращивали долги, и ты ничего не мог с этим поделать, ведь клуб стал частной компанией".

"Они атаковали каждого футбольного фаната в этой стране тем, что они сделали. Глэйзерам больше нет места в Манчестере".

"Мы должны приложить совместные усилия, чтобы изменить правила владения клубами в этой стране. Нам нужна система, которая бы не позволяла таким вещам происходить".

"Нужно разрешить вмешательство либо правительства, либо независимого регулятора. Либо сделать фанатов совладельцами клубов. Мы должны использовать эту ситуацию как катализатор перемен".

"Люди выразили свое мнение. Мы оказались бы на грани анархии, если бы это не прекратилось", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Вудворд, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2021 13:00

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  1. lfcynwa 21.04.2021 13:53 # lfcynwa
    ахуел совсем, только от Вуди избавились, так еще и главных манковских хуесосов попереть хочет

    что потом, обратно на насест, как во времена сафа штоль. Нет уж, щас время других в тронно-страпонной эстафете

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  2. gerrard08 21.04.2021 13:36 # gerrard08
    чот этот твареныш много на себя берет.

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  3. liverpool888 21.04.2021 13:35 # liverpool888
    Хм, а это неплохая идея под соусом их ошибок слить жадных владельцев клуба. На МЮ точно найдутся достойные покупатели.

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  4. sir-alexferguson 21.04.2021 13:25 # sir-alexferguson
    лучше сам съебись, ебанько

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  5. mugabe 21.04.2021 13:20 # mugabe
    уехехехе какже сильно еблан невил хочет видеть пригородную помойку в ванараме охохохохо

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  6. bamboleyro 21.04.2021 13:20 # bamboleyro
    Додий, вали уже с каналов

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  7. scauzer11 21.04.2021 13:19 # scauzer11
    два еплана это Карра и Невилл, Лёлик и Болик ска))

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  8. alexander-arnold 21.04.2021 13:04 # alexander-arnold
    Карра и Невилл как Биба и Боба, 2 далбаё6а

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  9. true-manc 21.04.2021 13:01 # true-manc
    Эй, суперлиговцы, особенно пригородные, вы помните ваши слова о Невилле? Давайте живо извиняйтесь перед Гари, свиньи!

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