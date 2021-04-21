Борис Джонсон приветствует решение английских клубов выйти из Суперлиги

Борис Джонсон Британский премьер Борис Джонсон поприветствовал решение клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги выйти из Европейской Суперлиги.

Накануне "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" официально объявили, что разрывают отношения с Суперлигой, о присоединении к которой они сообщили двумя сутками ранее.

Английские гранды поддались тому колоссальному давлению, которому их подвергло общество, и Джонсон сыграл в этом свою роль.

Кабинет Джонсона пригрозил принять соответствующие законы, чтобы предотвратить запуск Суперлиги. Кроме того, Борис заявил, что видит признаки "картеля" в группе взбунтовавшихся клубов.

Теперь Джонсон рад, что клубы осознали свою неправоту и никаких карательных мер не потребуется.

"Я приветствую вчерашнее заявление. Это правильный результат для футбольных фанатов, клубов и общин в нашей стране. Мы должны продолжать защищать и нашу горячо любимую национальную игру", — написал Джонсон в твиттере.


Метки Джонсон, Европейская Суперлига

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2021 12:00

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  1. true-manc 21.04.2021 12:00 # true-manc
    Ну что, бараны, решили власть переменить? Вы кого слушали-то, а? Пид*ры владельцы вам лапшу на уши вешали, а сами ходили к Пересу сучить. Вру? Они же раскололись, вы сами слышали.

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