Борис Джонсон приветствует решение английских клубов выйти из Суперлиги

Британский премьер Борис Джонсон поприветствовал решение клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги выйти из Европейской Суперлиги.

Накануне "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" официально объявили, что разрывают отношения с Суперлигой, о присоединении к которой они сообщили двумя сутками ранее.



Английские гранды поддались тому колоссальному давлению, которому их подвергло общество, и Джонсон сыграл в этом свою роль.



Кабинет Джонсона пригрозил принять соответствующие законы, чтобы предотвратить запуск Суперлиги. Кроме того, Борис заявил, что видит признаки "картеля" в группе взбунтовавшихся клубов.



Теперь Джонсон рад, что клубы осознали свою неправоту и никаких карательных мер не потребуется.



"Я приветствую вчерашнее заявление. Это правильный результат для футбольных фанатов, клубов и общин в нашей стране. Мы должны продолжать защищать и нашу горячо любимую национальную игру", — написал Джонсон в твиттере.