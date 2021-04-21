Владелец "Ливерпуля" — фанатам: "Я вас подвел"

Джон Генри Владелец "Ливерпуля" Джон Генри принес извинения фанатам за скандал с Европейской Суперлигой.

Спустя два дня после сообщения о присоединении к Суперлиге "Ливерпуль" объявил о своем выходе из проекта, как и остальные клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги.

И вот сейчас к фанатам "Ливерпуля" решил лично обратиться владелец клуба, взяв всю вину на себя и дав понять, что не собирается продавать свой актив, вопреки появившимся слухам.

"Я хочу извиниться перед всеми футбольными фанатами и болельщиками "Ливерпуля" за раскол, который я вызвал в предыдущие 48 часов".

"Не нужно и говорить, что это проект никогда бы не выстоял без поддержки фанатов. Никто и никогда не думал иначе. За последние 48 часов вы дали очень четко понять, что он не выстоит. Мы вас услышали, я вас услышал".

"И я хочу извиниться перед Юргеном, перед Билли, перед игроками и перед каждым, кто так упорно трудится на "Ливерпуль", чтобы наши фанаты гордились. Они здесь абсолютно не при чем. Они пострадали больше всех, и это ранит меня больше всего. Они любят ваш клуб и каждый день трудятся, чтобы вы испытывали гордость".

"Я знаю, что вся команда "Ливерпуля" обладает опытом, лидерскими качествами и страстью, необходимыми, чтобы восстановить доверие и помочь нам двигаться дальше. Более 10 лет назад мы подписались под вызовами, связанными с футболом, и мы мечтали о том же, о чем и вы. Мы упорно трудились, чтобы сделать ваш клуб лучше. Наша работа не закончена. Надеюсь, вы поймете, что мы работаем в лучших интересах вашего клуба, даже если порой совершаем ошибки. В данном случае я вас подвел".

"Повторюсь, мне жаль, что так вышло, и я единственный, кто виноват в этом необязательном негативе пары последний дней. Я не забуду это. Это показывает, какой властью обладают фанаты сегодня, и будет правильно, если так будет и дальше".

"Если эта ужасная пандемия и показала наглядно какую-либо вещь, то это важность фанатов для нашего вида спорта и для каждого вида спорта. Это видно по каждому пустующему стадиону. Это был невероятно тяжелый год для всех нас — нет практически никого, кого бы это не задело. Важно, чтобы футбольная семья "Ливерпуля" оставалась сплоченной, энергичной и целеустремленной, совершая жесты доброты и поддержки, как мы это наблюдали. Могу пообещать вам, что я окажу всю возможную поддержку этому".

"Спасибо, что выслушали", — сообщил Генри.


Метки Генри, Европейская Суперлига, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2021 11:00

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  1. shinigami 21.04.2021 12:23 # shinigami
    Первый извинился, вроде?
    Сильный ход, молодец. Еще и на видео не зассал.

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  2. liverpool888 21.04.2021 12:14 # liverpool888
    Уважаю. Сильная речь. Ошибки нужно признавать.
    One life. One love. One Club. LFC.
    YNWA, братья скаузеры!

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  3. liverfun 21.04.2021 11:47 # liverfun
    молодец, сильный руководитель и человек, который всегда все делал на благо клуба

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  4. ignatik 21.04.2021 11:18 # ignatik
    Как раз из всех, он оказался с яйцами и не очканул выйти и извиниться, а ни сидеть в тихоря дальше , типо все утихнет само собой
    Вот единственное мю повезло от этой ситуации выгнали они этого педика который гробит клуб

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  5. forester 21.04.2021 11:15 # forester
    Мужчина!!

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  6. true-manc 21.04.2021 11:03 # true-manc
    Скаузеры до этого так восхваляли своего "гениального" Генри, якобы он их команду куда-то поднял, а в итоге он оказался каким-то бандюганом из рассказа О'Генри, от которого взвыли все игроки, тренер и прочий персонал клуба после аферы с суперлигой.

    А вот шейх Мансур как был красавчиком, так им и остался. Учитесь!

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  7. alexomck 21.04.2021 11:01 # alexomck
    наверно всю ночь проплакал бедный:) короч первый, в очереди на покаяние, пошёл:))

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