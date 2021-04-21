Владелец "Ливерпуля" — фанатам: "Я вас подвел"

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри принес извинения фанатам за скандал с Европейской Суперлигой.

Спустя два дня после сообщения о присоединении к Суперлиге "Ливерпуль" объявил о своем выходе из проекта, как и остальные клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги.



И вот сейчас к фанатам "Ливерпуля" решил лично обратиться владелец клуба, взяв всю вину на себя и дав понять, что не собирается продавать свой актив, вопреки появившимся слухам.



"Я хочу извиниться перед всеми футбольными фанатами и болельщиками "Ливерпуля" за раскол, который я вызвал в предыдущие 48 часов".



"Не нужно и говорить, что это проект никогда бы не выстоял без поддержки фанатов. Никто и никогда не думал иначе. За последние 48 часов вы дали очень четко понять, что он не выстоит. Мы вас услышали, я вас услышал".



"И я хочу извиниться перед Юргеном, перед Билли, перед игроками и перед каждым, кто так упорно трудится на "Ливерпуль", чтобы наши фанаты гордились. Они здесь абсолютно не при чем. Они пострадали больше всех, и это ранит меня больше всего. Они любят ваш клуб и каждый день трудятся, чтобы вы испытывали гордость".



"Я знаю, что вся команда "Ливерпуля" обладает опытом, лидерскими качествами и страстью, необходимыми, чтобы восстановить доверие и помочь нам двигаться дальше. Более 10 лет назад мы подписались под вызовами, связанными с футболом, и мы мечтали о том же, о чем и вы. Мы упорно трудились, чтобы сделать ваш клуб лучше. Наша работа не закончена. Надеюсь, вы поймете, что мы работаем в лучших интересах вашего клуба, даже если порой совершаем ошибки. В данном случае я вас подвел".



"Повторюсь, мне жаль, что так вышло, и я единственный, кто виноват в этом необязательном негативе пары последний дней. Я не забуду это. Это показывает, какой властью обладают фанаты сегодня, и будет правильно, если так будет и дальше".



"Если эта ужасная пандемия и показала наглядно какую-либо вещь, то это важность фанатов для нашего вида спорта и для каждого вида спорта. Это видно по каждому пустующему стадиону. Это был невероятно тяжелый год для всех нас — нет практически никого, кого бы это не задело. Важно, чтобы футбольная семья "Ливерпуля" оставалась сплоченной, энергичной и целеустремленной, совершая жесты доброты и поддержки, как мы это наблюдали. Могу пообещать вам, что я окажу всю возможную поддержку этому".



"Спасибо, что выслушали", — сообщил Генри.



