Владелец "Ливерпуля" — фанатам: "Я вас подвел"
Владелец "Ливерпуля" Джон Генри принес извинения фанатам за скандал с Европейской Суперлигой.
Спустя два дня после сообщения о присоединении к Суперлиге "Ливерпуль" объявил о своем выходе из проекта, как и остальные клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги.
И вот сейчас к фанатам "Ливерпуля" решил лично обратиться владелец клуба, взяв всю вину на себя и дав понять, что не собирается продавать свой актив, вопреки появившимся слухам.
"Я хочу извиниться перед всеми футбольными фанатами и болельщиками "Ливерпуля" за раскол, который я вызвал в предыдущие 48 часов".
"Не нужно и говорить, что это проект никогда бы не выстоял без поддержки фанатов. Никто и никогда не думал иначе. За последние 48 часов вы дали очень четко понять, что он не выстоит. Мы вас услышали, я вас услышал".
"И я хочу извиниться перед Юргеном, перед Билли, перед игроками и перед каждым, кто так упорно трудится на "Ливерпуль", чтобы наши фанаты гордились. Они здесь абсолютно не при чем. Они пострадали больше всех, и это ранит меня больше всего. Они любят ваш клуб и каждый день трудятся, чтобы вы испытывали гордость".
"Я знаю, что вся команда "Ливерпуля" обладает опытом, лидерскими качествами и страстью, необходимыми, чтобы восстановить доверие и помочь нам двигаться дальше. Более 10 лет назад мы подписались под вызовами, связанными с футболом, и мы мечтали о том же, о чем и вы. Мы упорно трудились, чтобы сделать ваш клуб лучше. Наша работа не закончена. Надеюсь, вы поймете, что мы работаем в лучших интересах вашего клуба, даже если порой совершаем ошибки. В данном случае я вас подвел".
"Повторюсь, мне жаль, что так вышло, и я единственный, кто виноват в этом необязательном негативе пары последний дней. Я не забуду это. Это показывает, какой властью обладают фанаты сегодня, и будет правильно, если так будет и дальше".
"Если эта ужасная пандемия и показала наглядно какую-либо вещь, то это важность фанатов для нашего вида спорта и для каждого вида спорта. Это видно по каждому пустующему стадиону. Это был невероятно тяжелый год для всех нас — нет практически никого, кого бы это не задело. Важно, чтобы футбольная семья "Ливерпуля" оставалась сплоченной, энергичной и целеустремленной, совершая жесты доброты и поддержки, как мы это наблюдали. Могу пообещать вам, что я окажу всю возможную поддержку этому".
"Спасибо, что выслушали", — сообщил Генри.
21.04.2021 11:00
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Последние комментарии:
Первый извинился, вроде?
Сильный ход, молодец. Еще и на видео не зассал.
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Уважаю. Сильная речь. Ошибки нужно признавать.
One life. One love. One Club. LFC.
YNWA, братья скаузеры!
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молодец, сильный руководитель и человек, который всегда все делал на благо клуба
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Как раз из всех, он оказался с яйцами и не очканул выйти и извиниться, а ни сидеть в тихоря дальше , типо все утихнет само собой
Вот единственное мю повезло от этой ситуации выгнали они этого педика который гробит клуб
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Мужчина!!
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Скаузеры до этого так восхваляли своего "гениального" Генри, якобы он их команду куда-то поднял, а в итоге он оказался каким-то бандюганом из рассказа О'Генри, от которого взвыли все игроки, тренер и прочий персонал клуба после аферы с суперлигой.
А вот шейх Мансур как был красавчиком, так им и остался. Учитесь!
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наверно всю ночь проплакал бедный:) короч первый, в очереди на покаяние, пошёл:))
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