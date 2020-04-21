Роджерс не собирается в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс развеял слухи, связывающие его с переходом в "Тоттенхэм".

Согласно слухам, Роджерс является одним из фаворитов президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, который находится в поисках замены для Жозе Моуриньо, уволенного в понедельник.



Однако Брендан не спешит покидать "Лестер", который он тренирует с февраля 2019 и с которым второй сезон подряд сражается за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



"Это футбол, здесь всегда есть спекуляции. Какая бы вакансия ни образовалась, туда всегда будут сватать различных тренеров".



"Тоттенхэм" — великолепный клуб. Это огромный клуб, но мой фокус здесь. Здесь у меня тренировочная база мирового уровня и проект, который мы хотим продолжать развивать. Нам еще нужно проделать большую работу".



"У меня отличные отношения с игроками, руководством, и у нас есть планы насчет дальнейшего развития".



"Пока у меня есть энергия и пока я счастлив, я очень рад продолжать это приключение. Слухи не остановить, но я не думаю об этом", — цитирует Роджерса talkSPORT.