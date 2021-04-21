"Тоттенхэм" предложил работу Сарри

"Тоттенхэм" установил контакт с представителями бывшего главного тренера "Челси" Маурицио Сарри.

В данный момент "шпоры" находятся в поисках нового рулевого, уволив Жозе Моуриньо в понедельник и объявив, что руководить командой в остатке сезона будет Райан Мейсон.



Как сообщает Football Italia в эксклюзивном материале, "Тоттенхэм" уже обратился к агенту Фали Рамадани, чтобы предложить его клиенту Сарри работу.



В данный момент Маурицио находится в творческом отпуске после расставания с "Ювентусом" в конце прошлого сезона, но решительно настроен вернуться к работе со следующей кампании.



Помимо "Тоттенхэма", виды на Сарри также имеют некоторые итальянские клубы. Если Маурицио решит остаться в Серии А, его наиболее предпочтительным направлением, вероятно, будет "Рома".