"Тоттенхэм" предложил работу Сарри
"Тоттенхэм" установил контакт с представителями бывшего главного тренера "Челси" Маурицио Сарри.
В данный момент "шпоры" находятся в поисках нового рулевого, уволив Жозе Моуриньо в понедельник и объявив, что руководить командой в остатке сезона будет Райан Мейсон.
Как сообщает Football Italia в эксклюзивном материале, "Тоттенхэм" уже обратился к агенту Фали Рамадани, чтобы предложить его клиенту Сарри работу.
В данный момент Маурицио находится в творческом отпуске после расставания с "Ювентусом" в конце прошлого сезона, но решительно настроен вернуться к работе со следующей кампании.
Помимо "Тоттенхэма", виды на Сарри также имеют некоторые итальянские клубы. Если Маурицио решит остаться в Серии А, его наиболее предпочтительным направлением, вероятно, будет "Рома".
21.04.2021 09:00
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Омг пусть лучше Мэйсон и следущий сезон тренирует тогда
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